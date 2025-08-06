По его словам, был достигнут "значительный прогресс".

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф провел очень продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, был достигнут "значительный прогресс".

"После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что эту войну необходимо завершить, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели. Благодарю за внимание к этому вопросу!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

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Всреча Уиткоффа с Путиным - детали

В Кремле состоялась пятая в этом году встреча спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с Владимиром Путиным. Она продолжалась около трех часов. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что когда Уиткофф доложит о состоявшемся разговоре Трампу, Кремль сможет дать подробный комментарий по поводу переговоров. Он назвал переговоры "конструктивными".

Незадолго до визита американского чиновника Bloomberg писал, что Путин готов предложить США "воздушное перемирие" в Украине вместо полноценного затишья, то есть отказаться от ударов БПЛА и ракетами.

Сразу после встречи Путина и Уиткоффа Трамп ввел дополнительные 25%-ные пошлины против Индии, одного из крупнейших покупателей российской нефти, за закупку энергоносителей из РФ.

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