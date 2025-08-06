Украина призвала Евросоюз ввести санкции против стран, которые покупают это зерно.

Россия наращивает экспорт зерна за счет урожая с временно оккупированных территорий Украины, в частности из Луганской области. Об этом сообщает Reuters.

В прошлом году Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, которые Россия называет своими "новыми территориями", обеспечили Москве около 3% урожая зерна. Это в определенной степени компенсировало плохие погодные условия на юге самой России.

"В этом году мы планируем собрать около миллиона тонн зерна, преимущественно пшеницы", - заявил в прошлом месяце журналистам Леонид Пасечник, который является главой установленной РФ луганской администрации.

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По текущим рыночным ценам урожай в 1 миллион тонн будет стоить около 230 миллионов долларов.

Отметим также, что в 2013 году - до того, как пророссийские сепаратисты взяли под частичный контроль Луганскую область - регион произвел 1,3 миллиона тонн зерна, преимущественно пшеницы.

Украина отмечает, что все зерно, произведенное в четырех регионах и Крыму, аннексированном Россией в 2014 году, было украдено Москвой.

Киев планирует попросить своих западных союзников ввести санкции против импортеров этого зерна. Ранее украинские спецслужбы обнаружили, что украинское зерно смешивают с российским в портах Черного моря и отправляют на экспорт.

"Учитывая этот сезон, мы оцениваем, что с начала полномасштабной войны Россия похитила 15 миллионов тонн украинского зерна", - заявил первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Однажды Украина призвала Европейский Союз ввести санкции против Бангладеша за закупку пшеницы, которая, по ее словам, происходила из регионов, контролируемых РФ, но ЕС этого не сделал.

Как украинский агропромышленный комплекс страдает от войны

Ранее УНИАН сообщил, что с 2022 года зерновое хозяйство в нашей стране стало преимущественно убыточным, что связано с войной, логистическими проблемами и другими экономическими факторами.

Специалисты отмечают, что производство основных зерновых культур, в состав которых относят кукурузу, ячмень и пшеницу, в 2024-25 годах оказались одним из самых низких за последние десять лет.

В то же время по словам заместителя председателя Нацбанка Сергея Николайчука, в регуляторе прогнозируют рост урожая в этом году, что должно поспособствовать снижению продовольственной инфляции.

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