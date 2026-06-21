Решение о лишении президента Украины ордена Белого Орла носит политический характер и в значительной степени политизировано. Важным фактором является то, что в следующем году в Польше состоятся выборы в Сейм, и на этом фоне политическая конкуренция существенно обостряется. Следовательно, правопопулистские силы, в частности "Право и справедливость", в условиях потери части поддержки вынуждены активнее работать с такими чувствительными темами, как украинский вопрос, – для получения политических очков и мобилизации электората.

Политизация исторических и символических вопросов, конечно, не является чем-то новым. Однако резонансные решения в отношении Романа Шухевича и Степана Бандеры во времена президентства Виктора Ющенко или последующая политика памяти во времена президентства Петра Порошенко, включая переименование улиц и установку памятников, не вызывали таких реакций со стороны Польши. Более того, в тот период сами польские официальные лица, в частности Кароль Навроцкий как руководитель польского Института национальной памяти, подчеркивали, что это внутреннее дело Украины – кого она считает своими героями…

Таким образом, решение о лишении украинского президента ордена Белого Орла выглядит как политически мотивированный шаг, вписывающийся во внутреннюю борьбу польских политических сил.

Но должны ли другие украинские президенты, начиная с Кучмы, также отказываться от этого ордена? Вопрос довольно спорный.

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Ведь, с одной стороны, такие шаги могут стать не просто символическими жестами, а трактоваться как проявление единой украинской позиции и солидарности в государстве.

С другой стороны, не стоит автоматически реагировать на каждый политический шаг зеркальными действиями, особенно если они носят эмоциональный или ситуативный характер.

В то же время действия отдельных украинских чиновников, которые уже отказались от польских наград, можно рассматривать как политический сигнал Варшаве о том, что такие решения польской стороны воспринимаются в Украине как недружественные.

Очевидно, что после этого дипломатические контакты между Киевом и Варшавой могут охладиться. И на этом фоне в зоне политической напряженности оказывается конференция по восстановлению Украины, запланированная на следующей неделе в польском Гданьске. Конечно, она не будет отменена, но уровень представительства стран может измениться.

В любом случае, всё это в целом не способствует стабильности отношений и создаёт дополнительную напряжённость, невыгодную стратегическим интересам как Украины, так и Польши. В широком контексте эти процессы, к сожалению, выгодны России, заинтересованной в расшатывании единства между европейскими союзниками. После решения Навроцкого в Москве могут открывать шампанское, ведь обострение отношений между Киевом и Варшавой способствует ослаблению их совместных позиций в регионе.