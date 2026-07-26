Путин готовит серьезную провокацию против НАТО в ближайшие месяцы, - разведка Британии

В британской разведке считают, что Путин планирует "испытать" новое правительство Энди Бернема.

Великобритания и ее союзники по НАТО столкнутся с прямым противостоянием со стороны российского диктатора Владимира Путина в течение ближайших месяцев. Как пишет Daily Mail, ссылаясь на источники в разведке, Путин планирует "испытать" новое правительство Энди Бернема, пока Дональд Трамп сосредоточен на на Иране.

Издание подчеркивает, что Москва уже пытается истощить ресурсы Великобритании, перенаправляя свой теневой флот нефтяных танкеров в обход Ла-Манша - один из них уже был перехвачен там морскими пехотинцами Британии в прошлом месяце. Однако сейчас существует возможность гораздо более серьезных провокаций со стороны Москвы.

"Сейчас существует твердая уверенность, что Путин готовит какое-то прямое противостояние с НАТО в течение следующих нескольких месяцев. На это влияет ряд факторов – убеждение, что Трамп отвлекается на Иран, и признаки раскола в украинском руководстве", - отметил один из источников издания.

Видео дня

При этом, по словам собеседника Daily Mail, разочарование Путина ходом войны на Украине также сыграло свою роль: "Есть ощущение, что если он [Путин] не сможет каким-то образом изменить ситуацию на поле боя, война будет проиграна".

При этом он добавил, что смена правительства в Великобритании также заставит российского президента "попытаться проверить Бернема и посмотреть, сможет ли он использовать любые разногласия между старой и новой администрациями".

В то же время новый министр обороны Уэс Стритинг решительно отреагировал на любые потенциальные действия Москвы.

"У России не должно быть сомнений в решимости этого правительства и этого премьер-министра противостоять российской агрессии не только в Украине, но и любой агрессии против Великобритании и наших союзников", - подчеркнул он.

Противостояние России и НАТО

Ранее верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи отмечал, что главным вызовом для Запада стало восстановление способности производить оружие в больших объемах.

Так, он напомнил, что Россия потеряла в этой войне более 4000 основных боевых танков. При этом в Великобритании их около 200, во Франции – действующий парк около 220, у Канады – 74.

Кроме того, OSINT-аналитики отмечают, что общая с Россией граница стран НАТО до сих пор остается практически незащищенной, несмотря на громкие заявления политиков об угрозе российского вторжения и якобы активной подготовке к нему.

Вас также могут заинтересовать новости: