Окно возможностей - до сентября: 3 признака того, что Путин готовит удар по Европе, - Independent

Кремль расширяет военную активность за пределами Украины.

Российский диктатор Владимир Путин может считать, что ближайшие два месяца – его последний шанс переломить ход войны. Поэтому Кремль все откровеннее расширяет военную активность за пределами Украины. Об этом пишет военный обозреватель The Independent Роберт Фокс.

Как отметил автор, сейчас, несмотря на жестокие российские воздушные атаки, в наземной войне Украина более или менее удерживает свои позиции. В то же время Путин делает громкие заявления о якобы неизбежном захвате Донецкой области после падения города-крепости Константиновка. На самом деле, как заметил Фокс, они не соответствуют действительности, и на это указывают даже российские военные блогеры. В связи с этим автор видит три признака того, что Путин вот-вот может "наброситься на Европу".

Во-первых, по его мнению, российский диктатор, похоже, верит, что его победа в Украине уже не за горами, и до сентября видит некое "окно возможностей". Его оптимизм, предполагает Фокс, подпитывают споры внутри НАТО, непоследовательные заявления президента США Дональда Трампа, тупиковая ситуация на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, а прежде всего – истощение украинской системы ПВО.

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Во-вторых, говорится в статье, Москва сейчас ведет кампанию по дезинформации и дестабилизации в Европе. Она, в частности, выдвигает ложные обвинения против стран Балтии, утверждая, что они якобы размещают украинские базы беспилотников и помогают наводить украинские дальнобойные дроны на территорию России. За последнюю неделю официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинили Латвию в непосредственном участии в войне на стороне Украины.

Кроме того, недавно российский разведывательный самолёт Ту-95 Bear-F пролетел вблизи оперативной группы НАТО, проводившей учения в Норвежском море, напомнил автор. Он приблизился на опасное расстояние к британскому авианосцу HMS Prince of Wales и сбросил около двух десятков противолодочных гидроакустических буев, после чего два британских истребителя F-35 его перехватили и отогнали.

По словам автора, этот маневр был демонстративным и даже несколько детским, однако преследовал конкретную цель:

"Даже если бы буи работали всего несколько минут, они могли бы помочь определить, какие именно подводные лодки сопровождения НАТО находятся в этом районе".

Фокс также подчеркнул, что в последнее время российские подводные лодки – как пилотируемые, так и беспилотные – всё активнее действуют в Северном и Ирландском морях, а также в Ла-Манше, отслеживая топливные трубопроводы и подводные кабели связи. По его словам, "ощущение того, что война постепенно выходит за пределы Украины и распространяется на весь регион, только усиливается".

Если Путин не одержит победу, война всё равно не закончится

Третий признак вероятного нападения на Европу, по мнению автора, – значительное ухудшение ситуации в самой России, где, как известно, экономика переживает далеко не лучшие времена. Речь идет об очередях за топливом, перебоях с интернетом и мобильной связью. Кроме того, оккупированный Россией Крым переживает острый дефицит топлива и воды.

Однако, пишет обозреватель, если попытка одержать хотя бы какую-то победу для Путина провалится, это не будет означать окончания войны:

"Россия уже функционирует как военная экономика, а Путин стал её военным лидером. Мир не входит в его представление о собственном политическом выживании".

По мнению автора, если война продлится зимой, российскому диктатору придётся прибегнуть к ещё более рискованным шагам. Скорее всего, он объявит частичную или полную мобилизацию, чтобы набрать не менее 500 тысяч новых военнослужащих. Почти наверняка это будет сопровождаться введением полного военного положения.

"В таком случае о собственной противовоздушной обороне придется серьезно задуматься не только Киеву и его балтийским соседям. Это коснется всех европейских союзников по НАТО, включая Великобританию", – говорится в статье.

По словам автора, странам придётся пересмотреть собственную систему защиты территории и морских рубежей.

Путин стремится к эскалации

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению британского политолога Марка Галеотти, Путин загнал себя в ловушку, и у него есть несколько вариантов эскалации. Однако все они сопряжены с огромным риском. Один из наименее вероятных – применение тактического ядерного оружия, возможно, в виде демонстративной взрывной операции в море. По его словам, такой шаг может стать попыткой заставить Киев и его западных сторонников в панике просить о мире.

Также Галеотти не исключает, что Путин мог бы активизировать российскую диверсионную кампанию против европейских заводов, производящих оружие для Украины, а также против автомобильных и железнодорожных маршрутов, используемых для его транспортировки. Но это неизбежно вызовет гнев Европы именно в тот момент, когда некоторые страны начинают пересматривать уровень своей поддержки Украины. Кроме того, диктатор мог бы объявить новую мобилизацию, но это может вызвать крайне негативную реакцию и привести к серьезным потрясениям внутри России.

Также мы писали, что война против Украины складывается не в пользу Путина, но он не сдается. По мнению аналитиков, диктатор "готов к затяжной войне на истощение", эта война стала делом всей его жизни, и "он будет вести её, пока жив".

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