Встреча высокопоставленных чиновников Украины, США и Евросоюза должна была состояться в субботу.

Встреча в Париже высокопоставленных чиновников Украины, США и Европы, запланированная на субботу, 13 декабря, не состоится. Об этом пишет RMF со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Как известно, по данным СМИ, встреча в столице Франции должна была быть посвящена обсуждению мирного плана для Украины. Кроме представителей Украины и США, в ней планировалось участие советников по нацбезопасности из Франции, Германии, Великобритании.

В пятницу пресс-служба немецкого правительства сообщила, что канцлер Фридрих Мерц встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, чтобы обсудить текущее состояние мирных переговоров в Украине. Ожидается, что к переговорам присоединятся европейские лидеры и представители Европейского Союза и НАТО.

Встреча в Париже: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в субботу, 13 декабря, в Париже США, Украина и страны Евросоюза должны были обсудить "мирный план" Трампа. Как сообщали СМИ, Украину, Германию, Францию и Великобританию должны были представлять их советники по нацбезопасности, однако неизвестно было, кто будет представлять США. Участие госсекретаря Марко Рубио, который одновременно является советником Трампа по нацбезопасности, оставалось под вопросом.

Накануне Трамп подтверждал субботнюю встречу в Европе, при этом участие в ней США, по его словам, было сомнительным. "Мы приедем, если будет реальный шанс. Мы не хотим тратить время впустую. Мы хотим, чтобы это уладилось, чтобы сохранить много жизней", - сказал глава Белого дома.

