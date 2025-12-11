Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры добиваются проведения совместного звонка с Трампом.

В субботу, 13 декабря, в Париже ожидается встреча высокопоставленных американских чиновников с высокопоставленными представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения "мирного плана" президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание Axios со ссылкой представителя Белого дома и украинского чиновника.

Отмечается, что Украина, Германия, Франция и Великобритания будут представлены на встрече своими советниками по нацбезопасности, однако неизвестно, кто будет представлять США. Участие госсекретаря Марко Рубио - который одновременно является советником президента Трампа по национальной безопасности - остаётся под вопросом.

Важно, что он возглавлял американскую делегацию на переговорах с Украиной в Женеве три недели назад, но теперь обсуждения ведут спецпосланник президента Стив Уиткофф и его зять и советник Джаред Кушнер.

Видео дня

По данным Белого дома и других источников, президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры добиваются проведения совместного звонка с президентом Трампом.

По данным издания, подробный ответ Украины на последнюю версию американского "мирного плана" содержит новые идеи о том, как урегулировать ключевые спорные вопросы - в частности вопросы территории и статуса Запорожской атомной электростанции.

"Мирный план" США - есть ли разногласия

Канцлер Германии Фридрих Мерц отрицает разногласия во время телефонного разговора с Трампом и ожидает будущих переговоров с США. По его словам, он ожидает переговоров на этих выходных с американскими чиновниками по мирному плану, который предложила европейская сторона.

Вас также могут заинтересовать новости: