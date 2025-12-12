Из Парижа в Мюнхен можно будет путешествовать без пересадок.

Вскоре из Парижа в Мюнхен можно будет путешествовать без пересадок - в 2026 году эти города объединит новый скоростной поезд. По информации Travel Off Path, речь идет о совместном проекте французской SNCF и немецкой Deutsche Bahn.

Сейчас доехать из Парижа в Мюнхен поездом можно только с пересадками, например в Штутгарте или Мангейме. Это доставляет туристам хлопот и отнимает время - около 6-7 часов. Но после запуска прямого сообщения оно сократится до 4 часов 40 секунд, пишет издание. Это стало возможным благодаря масштабным инвестициям в высокоскоростные железные дороги по всей Европе, особенно на маршрутах длиной менее 620 миль, говорится в материале.

Отмечается, что ежедневно будут курсировать не менее пяти прямых поездов - как французские высокоскоростные TGV, так и немецкие ICE.

Видео дня

Стоимость поездки не разглашается, но издание сделало определенные предположения относительно цены на билеты. По его информации, они не будут такими дорогими, как на маршруте Париж-Берлин или Париж-Вена.

"Можно предположить, что самые дешевые билеты, забронированные за недели вперед, могут стоить всего 40-50 долларов, тогда как варианты, забронированные в последнюю минуту, будут стоить в среднем 150-180 долларов", - сообщается в материале.

Также в статье опровергнуто мнение, что этот маршрут можно быстрее преодолеть самолетом.

"Даже если вас не очень интересует экологический аргумент, избежание европейских аэропортов является достаточной причиной, чтобы выбрать железнодорожный транспорт вместо авиарейсов, но делали ли вы здесь хоть какие-то расчеты? В целом этот перелет продолжительностью 1 час 30 минут легко превращается в 4-5-часовое путешествие, если учесть дорогу в аэропорты и обратно, а также все обычные задержки. Поездка поездом Париж-Мюнхен займет всего 4 часа 40 минут, поэтому на самом деле вы можете выбрать самый быстрый и наименее стрессовый маршрут", - говорится в публикации.

Какие еще новые поезда появятся в Европе

Ранее УНИАН сообщал, что три самые интересные столицы Европы соединит новый железнодорожный маршрут. Речь идет о направлении Прага-Берлин-Копенгаген, который заработает весной. Запуск поезда существенно упростит передвижение между этими популярными туристическими центрами и уменьшит потребность в авиаперелетах.

Также мы писали, что новый скоростной поезд соединит две "вечные" столицы Франции - Бордо и Лион. Запуск планируют на 2027 год. Ожидается шесть остановок: Bordeaux-Saint-Jean (Бордо, юго-запад Франции), Angoulême (между Бордо и Пуатье), Poitiers (запад Франции), Saint-Pierre-des-Corps (вблизи Тура, Долина Луары), Massy TGV (юг от Парижа), Lyon-Part-Dieu (центр Лиона). Маршрут обещают сделать массовым - ориентировочно 1 миллион пассажиров за первый год.

Вас также могут заинтересовать новости: