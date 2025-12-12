По его словам, подобные войны могут перерасти в глобальную эскалацию.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что поможет Украине с гарантиями безопасности. Обязательства Вашингтона относительно участия в потенциальном миротворческом или контингенте по безопасности все еще на столе.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, которое транслировалось Белым домом. Американский лидер пояснил, что в контексте роли США речь идет о поддержке с воздуха, разведке и тому подобное.

При этом он заявил, что Штаты были близки к соглашению как с Украиной, так и с агрессором Россией.

"Я думал, что мы были очень близки с Украиной к соглашению. На самом деле, кроме президента Зеленского, его люди были в восторге от концепции соглашения", – говорит американский лидер.

Он также подтвердил, что на субботу, 13 декабря, запланирована встреча в Европе:

"Мы приедем, если будет реальный шанс. Мы не хотим тратить время впустую. Мы хотим, чтобы это уладилось, чтобы сохранить много жизней".

По словам Трампа, в ноябре в войне в Украине погибли около 25 тысяч человек – в основном, военные, но в результате атак есть жертвы и среди гражданских.

"Я хотел бы, чтобы убийства прекратились... Я бы очень хотел, чтобы это прекратилось, и мы работаем над этим очень настойчиво", – добавил он.

Американский лидер также отметил, что подобные войны могут спровоцировать эскалацию на глобальном уровне.

"Такие вещи заканчиваются большими мировыми войнами. Если все продолжат играть в такие игры, окажутся в Третьей мировой войне. А мы не хотим, чтобы это произошло", – констатировал Дональд Трамп.

Война в Украине: это стоит знать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после нескольких переговоров с представителями России в США считают, что прекращение огня напрямую зависит от подписания рамочного соглашения.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп разочарован Украиной и Россией. По ее словам, американский лидер "не хочет встреч ради встреч" – ему нужны действия.

