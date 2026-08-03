Налоговая будет автоматически получать данные о пересечении границы: что изменится для украинцев

Эта информация, в частности, будет использоваться для проверки того, пребывал ли человек в Украине более 183 дней в году.

Государственная налоговая служба (ГНС) и Государственная пограничная служба внедрили электронный обмен информацией с автоматизированным доступом к собственным системам. Теперь налоговая служба будет оперативно получать информацию о пересечении гражданами государственной границы.

Как сообщила пресс-служба ГНС, ранее налоговики направляли пограничникам письменные запросы, которые те обрабатывали вручную. Теперь сотрудник налоговой службы будет формировать электронный запрос, а система автоматически предоставит ответ за несколько секунд. В налоговой службе подчеркивают, что нововведение не означает появления новых проверок или ограничений для граждан. Правила пересечения государственной границы также остаются неизменными.

По словам главы ГНС Леси Карнаух, автоматизированный доступ позволит быстрее выявлять схемы "серого" импорта и экспорта, фиктивные операции, случаи уклонения от уплаты налогов, а также точнее определять налоговое резидентство физических лиц.

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В частности, информация о пересечении границы будет использоваться для проверки, пребывал ли человек в Украине более 183 дней в году, что влияет на определение его налогового резидентства. Кроме того, данные помогут выявлять случаи, когда документы предприятия подписывал руководитель, который в этот момент фактически находился за границей.

В налоговой заверяют, что система не предусматривает массового мониторинга. Каждый запрос будет формироваться только в отношении конкретного лица или транспортного средства при наличии законного основания, подписываться квалифицированной электронной подписью должностного лица, а все действия будут фиксироваться в электронных журналах.

Также в ГНС подчеркнули, что наличие задолженности или других налоговых вопросов само по себе не может стать основанием для запрета на выезд за границу. Такие ограничения, как и раньше, могут применяться только по решению суда.

Пересечение границы Украины – последние новости

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В Украине запустили сервис "Личный кабинет", где можно узнать, есть ли ограничения на выезд за границу для каждого человека. Новый сервис касается именно временных ограничений, наложенных судом или исполнительной службой (алименты, штрафы, другие долги), при этом ограничения в связи с военным положением проверяются по отдельным правилам и в кабинете не отображаются.

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