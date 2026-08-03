Нацбанк ослабил гривню: официальный курс доллара и евро на 4 августа

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,64 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 4 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,79 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,64 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 37 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,78/44,81 грн/долл., а к евро – 51,65/51,67 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 3 августа снизился на 3 копейки и составлял 44,97 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 44,49 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне вырос на 4 копейки и составил 51,77 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,08 гривни за евро.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует, что в августе курс доллара может достичь отметки 46 гривень. Давление на валютный рынок могут оказать последствия портовой блокады, рост импорта газа и товаров перед осенним сезоном, а также более активное накопление населением иностранной валюты после периода отпусков. Кроме того, аналитик не исключает возможных задержек с получением международного финансирования, если парламент не примет необходимые для МВФ законопроекты.

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