Землетрясение потрясло Египет: толчки ощущались в нескольких странах

Местных жителей призвали не входить в здания с конструктивными повреждениями.

В Египте произошло землетрясение магнитудой 5,6, толчки которого ощутили жители нескольких стран Ближнего Востока, сообщает The Independent.

По данным Национального института астрономии и геофизики Египта, землетрясение произошло в понедельник вскоре после 03:00 по местному времени (в полночь по Гринвичу).

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 38 километрах к северу от города Суэц.

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На данный момент информации о погибших, пострадавших или значительных разрушениях не поступало.

Толчки ощутили жители Израиля, Сектора Газа, Иордании и Ливана, которые сообщали о дрожании земли.

В ответ на землетрясение Египетский Красный Полумесяц активировал план экстренного реагирования в пострадавших губернаторствах.

Местных жителей призвали не входить в здания с возможными конструктивными повреждениями и следить за официальными сообщениями, пока специалисты оценивают последствия стихии.

В то же время Немецкий исследовательский центр наук о Земле (GFZ) оценил магнитуду землетрясения в 5,4, отметив, что его очаг находился на глубине около 10 километров.

Отмечается, что город Суэц расположен на северо-востоке Египта, недалеко от южного входа в Суэцкий канал. В нем проживает около 700 тысяч человек.

Серия землетрясений в Японии, США и Венесуэле – что известно

Напомним, серия мощных землетрясений, произошедшая в течение восьми часов в США, Японии и Венесуэле, вызвала волну предположений в соцсетях о возможной взаимосвязи этих событий. В то же время сейсмологи уверяют, что эти явления не связаны между собой. По словам исследователей, землетрясение магнитудой 5,6 произошло в малонаселённом районе северной Калифорнии. Через несколько часов у северного побережья Японии были зафиксированы толчки магнитудой 7,2, и почти одновременно Венесуэлу потрясли два мощных землетрясения, в результате которых произошла масштабная трагедия – погибло очень много людей.

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