Лунный календарь поможет выбрать лучший день, чтобы подстричь и покрасить волосы.

Для создания идеальной прически недостаточно найти хорошего мастера. Выбор удачного момента для процедуры не менее важен. В разные даты меняется воздействие Луны на людской организм, что напрямую влияет на послушность шевелюры. Лучшие дни для записи в салон подскажет лунный календарь стрижек, основанный на положении земного спутника.

Когда стричь волосы в августе 2026 года

Календарь стрижек - удобный инструмент, что учитывает фазу Луны, знак Зодиака, в котором она пребывает, и число лунных суток.

Совокупность этих факторов позволяет предсказать, как себя будут вести волосы. К примеру, когда земной спутник убывает, шевелюра становится податливой и простой в укладке, а результат процедуры будет предсказуемым. После укорачивания кончики долго не отрастут. Растущую фазу считают лучшей для того, когда стричь волосы для ускорения их роста. Однако завивки и выпрямления получатся неудачными, поскольку шевелюра не будет вас слушаться.

Видео дня

Если хотите сделать красивую прическу и улучшить состояние волос, выбирайте для записи к парикмахеру 1-6, 10, 16-17, 22, 25, 30-31 августа. При этом самые благоприятные дни для стрижки в августе 2026 года - это 5, 6 и 25 число. В эти даты Луна пребывает в знаках Девы и Козерога, которые идеально подходят для любых перемен во внешности.

По этому графику также можно понять, в какие дни нельзя стричь волосы. Для этого не подходят даты 8, 11-14, 20, 27-29 августа. Не следует менять прическу в эти числа, поскольку новый облик принесет лишь разочарование и вынудит вас всё переделать, а здоровье шевелюры может ухудшиться.

Выделенные белым цветом дни считаются нейтральными. Допускаются небольшие вмешательства в прическу, такие как укорачивание кончиков и подкрашивание отросших корней.

Некоторые дни августа идеально подходят для окрашивания и маскировки в седины. Для этого лучше всего выбрать 20-22, 25-26 число, когда Луна войдет в знаки Стрельца и Водолея. Они придают шевелюре яркий ровный цвет, а также минимизируют вред от процедуры.

Химические завивки рекомендуется делать в период с 15 по 26 августа, когда земной спутник пребывает в растущей фазе. Шевелюра станет особенно послушной, легко принимая и сохраняя желаемую форму.

Денежная стрижка в августе 2026 проводится 2, 6, 15, 19, 22 и 24 числа. Если укоротить волосы в указанные даты, то в вашу жизнь придет положительная финансовая энергетика, направленная на быстрый рост доходов.

Лучшие дни, когда стричься в августе 2026 года для оздоровления, это 4-6, 16, 25 и 31 число. После процедуры волосы станут крепкими и шелковистыми, перестанут выпадать и обретут здоровый блеск.

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