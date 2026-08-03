Людям, рожденным в эти даты, суждено накопить огромное богатство

В какой бы сфере они не создали бизнес - он принесет миллионы.

В нумерологии считается, что определенные даты рождения обладают сильной энергией в сфере денег и бизнеса. Эти люди могут никогда не разбогатеть, работая на традиционной работе. Настоящий рост может произойти, когда они создадут отдельную компанию или воплотят свои идеи в жизнь.

Портал Timesofindia рассказывает, в какие даты рождаются люди, которые накапливают миллионы собственными руками.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Даты рождения 1, 10, 19 и 28

Таким людям не нравится долгое время работать под слишком большим количеством правил. Они часто хотят создать свою собственную личность, принимать собственные решения и брать на себя ответственность. Эти качества делают их подходящими для работы на публике, в политике, брендинге, менеджменте, консалтинге и стартапах.

Даты рождения 4, 13, 22 и 31

Такие люди часто придумывают необычные бизнес-идеи и мыслят нестандартно.

Перспективные области для них: технологии, цифровой маркетинг, СМИ, социальные сети, внешняя торговля, онлайн-бизнес, стартапы, исследования и инновации. Они могут внезапно получить деньги благодаря новой идее, тренду или знакомству.

Даты рождения 6, 15 и 24

Число 6 связано с Венерой, символом красоты, комфорта, роскоши, обаяния и богатства. Такие люди могут начать бизнес в таких областях, как красота, мода, ювелирные изделия, дизайн интерьеров, гостиничный бизнес, продукты питания, развлечения, мероприятия, недвижимость, консультирование и товары класса люкс. Они понимают вкусы потребителей.

Даты рождения 8, 17 и 26

Такие люди могут преуспеть во многих областях: финансы, юриспруденция, недвижимость, строительство, машиностроение, горнодобывающая промышленность, административная работа и крупные проекты. Они хорошо умеют планировать на долгосрочную перспективу и справляться с давлением.

Ранее нумерологи раскрыли, в каие даты рождаются самые умные люди.

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