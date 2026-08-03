'24-й день побочки': Денисенко из-за загадочного недуга решилась на отчаянный шаг

Актриса пообщала позже раскрыть подробности.

Известная украинская актриса театра, кино и дубляжа Наталка Денисенко продолжает испытывать проблемы со здоровьем, пока не раскрывая, что именно ее беспокоит и что стало причиной резкого ухудшения ее состояния.

При этом артистка даже решилась прибегнуть к акупунктуре (или иглоукалывание) - методу лечения из традиционной восточной медицины, при котором врачи вводят тонкие иглы в особые точки на теле.

"24-й день моей побочки (я напишу в подробностях поздней, когда уже будет какой-то результат), и мне становится немного легче, и сейчас еще пробую акупунктуру", - написала Денисенко в Instagram в stories.

Видео дня

До этого актриса не раз показывалась под капельницами и сообщала о своем выезде из Киева в поисках нужного лечения. Денисенко отправилась к бабушке в село, чтобы восстановить силы.

"В селе у бабушки. Приехала на лечение сюда, потому что все врачи разводят руками", - отмечала артистка.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Наталка Денисенко показала подготовку к своей второй свадьбе и призналась, хочет ли еще детей. Актриса обручилась с бизнесменом Юрием Савранским.

Вас также могут заинтересовать новости: