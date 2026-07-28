Рассказываем, как приготовить абрикосовое варенье по старинному рецепту, чтобы плоды сохранили форму и получились прозрачными в сиропе.

Это варенье из целых абрикосов готовят по старинной технологии, описанной в кулинарной книге румынской писательницы Санды Марин.

Рецепт опубликован еще в издании 1945 года, но и сегодня позволяет получить красивое варенье из абрикосов в сиропе с плотными плодами, которые не развариваются.

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Абрикосовое варенье - рецепт из кулинарной книги 1945 года

Главная особенность этого рецепта - известковая вода. Благодаря этому приему абрикосы сохраняют форму даже после варки. Несмотря на то что дома этот способ почти забыли, его до сих пор применяют в пищевой промышленности при консервировании фруктов и овощей, пишет издание Laura Laurentiu.

По желанию внутрь каждого абрикоса можно положить очищенный миндаль - заготовка получится еще ароматнее.

Для варенья понадобятся:

абрикосы - 1 кг (плотные, спелые);

сахар - 1 кг;

вода - 250 мл;

сок - 1/2 лимона;

очищенный сладкий миндаль (по желанию).

Для известковой воды:

негашеная известь - 250 г;

вода - 2 л.

Приготовьте известковую воду: всыпьте негашеную известь в большую емкость и залейте водой. Дождитесь окончания реакции, затем оставьте смесь до полного осветления (удобнее - на ночь). Используйте только прозрачную жидкость сверху, не затрагивая осадок.

Подготовьте абрикосы. Выберите плотные плоды. Тонко снимите кожицу небольшим ножом и удалите остатки плодоножек. Залейте абрикосы прозрачной известковой водой на 30 минут. После этого очень хорошо несколько раз помойте под холодной водой – нужно смыть всю известь.

Сварите сироп: соедините сахар с водой и нагрейте на сильном огне, но не перемешивайте. Пусть сироп закипит, когда температура будет около 106 °C (или до стадии, когда капля в холодной воде сохраняет форму), добавьте процеженный лимонный сок.

Подготовьте плоды: через отверстие от плодоножки аккуратно выдавите косточку деревянной палочкой, стараясь сохранить абрикос целым. По желанию положите внутрь очищенный миндаль или ядрышко абрикоса.

Переложите плоды в горячий сироп. Доведите до кипения, снимите пену и дайте остыть. Повторите такую варку еще 2-3 раза, каждый раз полностью охлаждая варенье. Готовность можно проверить по температуре сиропа (104-105°C) или по капле, которая не растекается на холодной тарелке.

Готовое горячее варенье разложите по банкам (стерилизованным) и закатайте. Хранить нужно в темном и прохладном месте.

Совет: известковая вода делает мякоть более плотной благодаря взаимодействию кальция с природным пектином. Именно поэтому плоды остаются целыми, не распадаются и хорошо держат форму даже после нескольких варок.

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