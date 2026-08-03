Определен самый мощный Android-смартфон 2026 года – это не Samsung или Xiaomi

Первое место в июльском топе самых мощных гаджетов на Android занял iQOO 15 Ultrа.

Популярный бенчмарк (сервис для тестирования производительности гаджетов) AnTuTu опубликовал рейтинг самых быстрых смартфонов на базе Android за июль 2026 года. Первую строчку занял бренд iQOO со своей новинкой iQOO 15 Ultrа с результатом 4,12 млн баллов.

Устройство может похвастаться впечатляющими характеристиками: 16 ГБ оперативной памяти, последняя версия процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5, кремний-углеродная батарея емкостью 7400 мАч с поддержкой проводной зарядки на 100 Вт, а также активная система охлаждения Ice Dome.

Второе место досталось RedMagic 11S Pro+ с результатом 4,08 млн баллов. Устройство позиционируется как ультимативное решение для геймеров: с разогнанным 8 Elite Gen 5, большой батареей в тонком корпусе и двойной архитектурой отвода тепла. Замкнул тройку лидеров базовый iQOO 15, набравший 4,06 млн баллов.

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Остальные места в десятке распределились следующим образом: Vivo X300 Ultra, Realme GT 8 Pro, Honor WIN, Oppo Find X9 Ultra, Honor Magic 8 Pro, Honor Magic 8 и OnePlus 15. Примечательно, что все десять мест заняли устройства на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Также в AnTuTu обновили рейтинг самых быстрых Android-телефонов среднего уровня, где все десять позиций заняли устройства на базе процессора MediaTek. Лидером стал Honor 600 Pro, а следом за ним расположились OPPO Reno 16 и Honor WIN Turbo.

Эксперты назвали смартфон за 200 долларов, которого большинству людей хватит "с головой". Устройство обеспечивает долгую автономную работу, поддержку беспроводной зарядки и редкие для бюджетного класса функции.

Также пользователям советовали 4 Android-флагмана, которые не устареют и после 2030 года. В список вошли как подешевевшие флагманы прошлых лет, так и новые модели с одной из самых длительных программных поддержек на рынке.

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