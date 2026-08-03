'Человек-паук: Новый день' устроил сенсацию в мировом прокате

Еще недавно в Голливуде сомневались, что Marvel сможет вернуть прежний уровень интереса аудитории.

Новый фильм Marvel и Sony "Человек-паук: Новый день" стал настоящим кассовым триумфом. Картина собрала 355 миллионов долларов в первые выходные в Северной Америке, показав второй крупнейший дебют в истории американского проката после "Мстителей: Финал", который в 2019 году заработал 357 миллионов за стартовый уик-энд, пишет Variety.

Новая часть истории о Питере Паркере стала первым фильмом после "Финала", которому удалось приблизиться к отметке в 300 миллионов долларов за один уик-энд. При этом у картины еще есть шанс установить абсолютный рекорд после подсчета окончательных сборов.

Отмечается, что успех оказался не только американским: за пределами США фильм заработал еще 573 миллионов долларов, а мировые сборы достигли впечатляющих 927 миллионов. Таким образом, "Человек-паук: Новый день" показал второй крупнейший мировой старт после "Мстителей: Финал", который собрал 1,2 миллиарда долларов за первые выходные.

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Президент Marvel Studios Кевин Файги назвал старт фильма "по-настоящему феноменальным" и отметил, что результат подтверждает неизменную связь зрителей с героями Marvel.

Еще недавно в Голливуде сомневались, что Marvel сможет вернуть прежний уровень интереса аудитории. После завершения истории "Мстителей: Финал" зрители стали меньше интересоваться супергеройскими фильмами, а несколько проектов студии не смогли оправдать ожидания в прокате.

"Человек-паук: Новый день" - с чем связывают успех

Картина с бюджетом около $225 млн получила положительные отзывы критиков и зрителей. На Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 90%, а зрители CinemaScore оценили его на высшую отметку – "A".

Фильм смог добиться рекордов даже без показов в IMAX, поскольку все площадки этого формата были заняты "Одиссеей" Нолана.

Председатель киногруппы Sony Том Ротман подчеркнул, что успех фильма связан не только с масштабом франшизы, но и с главной темой истории - дружбой и человеческой связью.

Тем временем "Одиссея" Нолана также показывает впечатляющие результаты и уже превысила 911 миллионов долларов мировых сборов. Ожидается, что обе картины вскоре войдут в число фильмов 2026 года, преодолевших отметку в миллиард

Голливуд рассчитывает, что благодаря таким хитам, а также будущим премьерам вроде "Дюны 3" и "Мстителей: Судный день", киноиндустрия сможет впервые после пандемии вернуть годовые сборы к уровню 10 миллиардов долларов.

Напомним, ранее УНИАН писал, как "Одиссея" Нолана нарвалась на критику за искажение первоисточника.

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