После премьеры 'Одиссеи' сюда захотят все: чем поразил итальянский остров

Этот остров часто называют "бабочкой Средиземноморья" из-за его необычной формы.

Итальянский остров, где знаменитый Кристофер Нолан снял "Одиссею", может стать новой туристической сенсацией Европы.

Как пишет Travel Off Path, зрители, уже посмотревшие этот новый фильм, вероятно, обратили внимание на замок на вершине холма, который в картине "сыграл" роль Итаки, или же восхитились невероятно бирюзовым морем, по которому путешествует главный герой.

Съемки проходили на небольшом итальянском острове Фавиньяна, расположенном у западного побережья Сицилии. Хотя он и не считается родиной легендарного Одиссея, именно его выбрал режиссёр для съёмок отдельных сцен своего нового эпического фильма с участием Мэтта Деймона, Зендеи и Тома Холланда.

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Первые отзывы о картине уже заставляют экспертов в сфере туризма предполагать, что в скором времени Фавиньяна может пережить настоящий туристический бум, подобный тому, который в свое время вызвал сериал "Белый лотос".

"Бабочка Средиземноморья"

Фавиньяну часто называют "бабочкой Средиземноморья" из-за его необычной формы. Остров простирается примерно на 19 км с севера на юг, а его максимальная ширина составляет всего 9 км. Несмотря на компактные размеры, он удивляет множеством природных красот. Благодаря небольшой площади почти все достопримечательности можно осмотреть всего за несколько дней, передвигаясь на велосипеде.

Почему именно этот остров Нолан выбрал среди сотен средиземноморских островов, неизвестно. Возможно, режиссера привлекли его живописные скалистые бухты и уникальное побережье.

Одной из локаций, попавших в фильм, стала Кала Росса – место, которое многие называют одной из самых красивых бухт во всём Средиземном море.

Бирюзовое море, напоминающее Карибы

Кала Росса – это суровое каменистое побережье, окруженное высокими известняковыми скалами, которые напоминают огромные каменные глыбы, словно оставленные здесь древними богами.

Море здесь настолько прозрачное и насыщенно-бирюзовое, что Фавиньяно нередко называют "итальянскими Карибами".

Еще одна популярная бухта – Кала Азурра, где мелководье с кристально чистой водой прекрасно подходит для купания.

Любителям эффектных пейзажей, достойных экранизации "Одиссеи", стоит посетить Буэ-Марино. Когда-то здесь работал известняковый карьер ещё во времена Древнего Рима, а сегодня это место поражает отвесными белыми скалами, погружающимися в насыщенно-синее море, а также многочисленными морскими пещерами, где можно укрыться от жары.

Контраст между светлыми скалами и глубокой синевой воды действительно захватывает.

Лучший транспорт – велосипед

Большая часть побережья Фавиньяны состоит из скал и небольших бухт, поэтому песчаных пляжей здесь немного.

Самый известный из них – Лидо Бурроне – широкий пляж с золотистым песком, пологим входом в море и кристально чистой водой.

Именно здесь удобнее всего провести целый день: рядом работают кафе, а также можно без проблем арендовать шезлонги.

Одним из главных преимуществ острова является его почти равнинный рельеф. Благодаря этому велосипед считается самым удобным способом передвижения, тем более что дороги здесь узкие и не слишком приспособлены для большого количества автомобилей.

От главного городка острова – Фавиньяна-Тауна, известного своей живописной гаванью, крепостью на холме и барочной церковью медового цвета, – до бухты Кала Росса можно доехать на велосипеде примерно за 15 минут, до Лидо Бурроне – за 10 минут, а ещё за несколько минут добраться до малоизвестной среди туристов бухты Скало-Кавалло.

Именно поэтому аренда велосипеда давно стала для гостей острова своеобразной обязательной традицией.

Кроме того, Италия остается одним из самых безопасных туристических направлений Европы. Согласно Traveler Safety Index, страна получила 92 балла из 100 на основе оценок самих путешественников.

Другие новости туризма

Напомним, путешествия в места, где снимались популярные фильмы, давно стали глобальным трендом – "сет-джетинг" во многих случаях превращает обычные города в туристические хиты. Например, это произошло с Дубровником после "Игры престолов" и швейцарским Изельтвальдом после корейских дорам. По словам экспертов, предсказать следующие "горячие" направления сложно из-за стремительного роста контента на стриминговых платформах. Согласно индексу Screen Tourism Forecast Index 2026, лидером рейтинга стала Южная Корея.

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