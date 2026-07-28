В Пенсионном фонде назвали минимальный и максимальный размер пенсии в августе.

Многие украинцы интересуются, какая минимальная пенсия в Украине предусмотрена законодательством и стоит ли ожидать ее роста в августе. Законодательством предусмотрены максимальный и минимальный пороги выплат. В Пенсионном фонде на запрос УНИАН объяснили, какими будут пенсии у различных категорий граждан, кто может получать до 25 950 гривень в месяц, а для кого ограничение максимального размера вообще не действует.

Какова минимальная пенсия в Украине в 2026 году

Как напомнили в ПФУ, размер выплат рассчитывается индивидуально для каждого человека. Он зависит от двух основных факторов: продолжительности страхового стажа и размера официальной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

"Если человек имеет право на пенсию по возрасту, её размер рассчитывается по формуле, предусмотренной статьёй 27 Закона № 1058. При этом минимальный размер устанавливается для мужчин, имеющих не менее 35 лет страхового стажа, и женщин с не менее чем 30-летним стажем. С 1 января минимальная пенсия в Украине в 2026 году составляет 2 595 гривень, что соответствует прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность", – отметили в Пенсионном фонде.

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В то же время в феврале 2026 года было принято Постановление Кабмина №236, которое устанавливает более высокий минимум для отдельных категорий пенсионеров. Например, неработающие у украинцев, которые в 65 лет имеют полный страховой стаж (не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), минимальная пенсия в Украине составляет 4 213 гривень в месяц. Этой категории устанавливаются ежемесячные доплаты до указанной суммы.

Согласно этому постановлению у людей в возрасте от 70 до 80 лет (за исключением украинцев, упомянутых в предыдущем абзаце) минимальная пенсия в Украине при стаже 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин составляет 4 050 гривень.

Пенсионеры, которые еще не достигли 70 лет, но имеют полный страховой стаж (за исключением упомянутых ранее категорий), получают не менее 3 725 гривень в месяц. Такой же размер гарантирован и для людей с инвалидностью I группы, независимо от их возраста и продолжительности стажа, если они получают страховую пенсию.

Для пенсионеров в возрасте 80 лет и старше постановление устанавливает минимум пенсии на уровне 4 213 гривень, если они имеют не менее 25 лет страхового стажа (для мужчин) или 20 лет (для женщин).

У людей, которые не работают и не относятся к вышеуказанным категориям, ежемесячный размер пенсионных выплат не может быть меньше 3 406 гривень.

Какова максимальная пенсия в Украине в 2026 году

"Что касается максимального размера пенсии, то он не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2026 года это 25 950 гривень", – отметили в ведомстве.

Такое ограничение распространяется не только на основной размер пенсии, но и на все предусмотренные законодательством доплаты. К ним относятся надбавки, повышения, индексация, пенсия за особые заслуги перед Украиной, целевая денежная помощь и другие выплаты.

Лимит в 25 950 гривень применяется к пенсиям, назначенным в соответствии с рядом специальных законов, подчеркнули в ПФУ.

В то же время существуют исключения, для которых максимальная пенсия в Украине не устанавливается. С учетом решений Конституционного Суда Украины без установленного лимита выплачиваются пенсии, назначенные в соответствии с Законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Это касается, в частности, военнослужащих, которые в рамках службы принимали участие в защите Украины во время российской агрессии, продолжающейся с 2014 года.

Также максимальное ограничение не применяется к пенсиям, назначенным в соответствии с Законом Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы".

Размеры выплат этим категориям украинцев рассчитываются индивидуально.

УНИАН напоминает, что средняя пенсия в Украине сейчас составляет 7 272,68 гривни, однако 24% пенсионеров получают от 3 001 до 4 000 гривень в месяц. В то же время самая высокая пенсия в Украине в размере 249 900 гривень установлена для судьи Высшего верховного суда Виктора Школярова. К наиболее обеспеченным пенсионерам страны относятся судьи и депутаты. Их медианные ежемесячные выплаты превышают 220 000 гривень.

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