Украина может утратить контроль над Константиновкой в ближайшие месяцы, – СМИ

По данным источников издания, в случае неблагоприятного развития событий до конца года под угрозой могут оказаться также Лиман и Доброполье.

В ближайшие месяцы Украина может потерять контроль над Константиновкой в Донецкой области. Кроме того, до конца 2026 года подобный риск может возникнуть для Лимана и Доброполья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в военно-политических кругах.

По словам собеседников издания, в случае неблагоприятного развития событий к концу зимы российские войска могут приблизиться непосредственно к Славянску и Краматорску.

В то же время, как отмечают источники, согласно планам Кремля российская армия стремится выйти на административные границы Донецкой области до конца текущего года.

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Однако собеседники РБК-Украина сомневаются, что российским войскам удастся реализовать эту цель даже в течение 2027 года.

Ситуация в Константиновке сегодня – главные новости

Как сообщал УНИАН, ранее военный с позывным "Мучной" заявил, что бои за Константиновку Донецкой области постепенно переходят в финальную фазу, где уже практически не идет речь о классическом удержании отдельных районов или установлении стабильного контроля.

CNN писал, что Россия потратила более года на наступление на Константиновку, но так и не смогла установить над ней полный контроль, несмотря на заявление Кремля о ее якобы захвате.

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