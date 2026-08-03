'Бандеролей' становится все больше, и они уже долетали до Киевщины: эксперт объяснил тактику РФ

Оккупанты стали чаще применять гибридные ракеты "Бандероль", поскольку ищут более дешевые средства для атак на Украину.
Об этом в комментарии УНИАН сказал Анатолий Храпчинский, офицер резерва Воздушных сил ВСУ, директор по развитию оборонного предприятия.
Отвечая на вопрос о том, что ранее удары "Бандеролями" ассоциировались прежде всего с Одесской и Харьковской областями, а теперь это распространилось, как сообщалось, также на Черниговскую и Сумскую области, он отметил, что этими средствами поражения враг в свое время наносил удары и по Киевской области.
"Это поиск врагом дешёвого средства воздушного нападения, которое может заменить крылатые ракеты. Потому что, если мы говорим о крылатых ракетах класса Х-101, например, Х-69, Х-59, то для запуска этих ракет требовалось применение тактической или стратегической авиации. В данном случае следует говорить о том, что это ограниченный ресурс Российской Федерации", – отметил эксперт.
Кроме того, добавил он, ракеты Х-59, Х-69 и Х-101 предполагают сложную техническую разработку. То есть они разрабатываются в основном за счет либо западных компонентов, либо имеющихся ресурсов России и Беларуси на производственных мощностях определенных заводов. Все это усложняет процесс создания этих ракет.
А что же "Бандероль"?
В то же время "Бандероль", как отметил Храпчинский, состоит в основном из комплектующих китайского производства. "Двигатель китайский, горелка китайская, камеры китайские. Соответственно, мы говорим о том, что создание такой ракеты обходится гораздо дешевле и не требует больших производственных мощностей", – сказал он и добавил, что таким образом "в любом Wildberries можно развернуть производство таких ракет".
Так, подчеркнул эксперт, противник стремится к диверсификации своих рисков и удешевлению средств поражения, ведь "Бандероль" значительно дешевле большинства российских крылатых ракет.
"Соответственно, следует отметить, что противник сейчас будет активно пытаться увеличить объемы применения именно таких средств поражения", – подчеркнул Храпчинский.
Противодействие "Бандероли"
Отвечая на вопрос о сложности противодействия "Бандероли", он отметил, что она по своему профилю соответствует крылатой ракете или, например, реактивному дрону.
"То есть здесь речь идет исключительно о нагрузке на наши средства. Соответственно, следует говорить о необходимости средств, которые, например, позволят сбивать воздушные цели, летящие со скоростью около 600 километров в час", – пояснил эксперт.
Российский террор "Бандеролями"
Как сообщалось ранее, Владислав Власюк, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики, отметил, что ракета "Бандероль" призвана восполнить пробел между дешевыми и медленными дронами типа "Шахед" и более быстрыми и гораздо более точными крылатыми ракетами Х-101.
По его словам, 80% ударов по портам Одессы, включая соседние Черноморск и Южный, были нанесены именно "Бандеролями". В то же время модели, используемые в этом году, содержат немало компонентов международного производства.