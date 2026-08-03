'Бандеролей' становится все больше, и они уже долетали до Киевщины: эксперт объяснил тактику РФ

Враг пытается заменить крылатые ракеты, ведь для их запуска нужна тактическая или стратегическая авиация, являющаяся ограниченным ресурсом для России.

Оккупанты стали чаще применять гибридные ракеты "Бандероль", поскольку ищут более дешевые средства для атак на Украину.

Об этом в комментарии УНИАН сказал Анатолий Храпчинский, офицер резерва Воздушных сил ВСУ, директор по развитию оборонного предприятия.

Отвечая на вопрос о том, что ранее удары "Бандеролями" ассоциировались прежде всего с Одесской и Харьковской областями, а теперь это распространилось, как сообщалось, также на Черниговскую и Сумскую области, он отметил, что этими средствами поражения враг в свое время наносил удары и по Киевской области.

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"Это поиск врагом дешёвого средства воздушного нападения, которое может заменить крылатые ракеты. Потому что, если мы говорим о крылатых ракетах класса Х-101, например, Х-69, Х-59, то для запуска этих ракет требовалось применение тактической или стратегической авиации. В данном случае следует говорить о том, что это ограниченный ресурс Российской Федерации", – отметил эксперт.

Кроме того, добавил он, ракеты Х-59, Х-69 и Х-101 предполагают сложную техническую разработку. То есть они разрабатываются в основном за счет либо западных компонентов, либо имеющихся ресурсов России и Беларуси на производственных мощностях определенных заводов. Все это усложняет процесс создания этих ракет.

А что же "Бандероль"?

В то же время "Бандероль", как отметил Храпчинский, состоит в основном из комплектующих китайского производства. "Двигатель китайский, горелка китайская, камеры китайские. Соответственно, мы говорим о том, что создание такой ракеты обходится гораздо дешевле и не требует больших производственных мощностей", – сказал он и добавил, что таким образом "в любом Wildberries можно развернуть производство таких ракет".

Так, подчеркнул эксперт, противник стремится к диверсификации своих рисков и удешевлению средств поражения, ведь "Бандероль" значительно дешевле большинства российских крылатых ракет.

"Соответственно, следует отметить, что противник сейчас будет активно пытаться увеличить объемы применения именно таких средств поражения", – подчеркнул Храпчинский.

Противодействие "Бандероли"

Отвечая на вопрос о сложности противодействия "Бандероли", он отметил, что она по своему профилю соответствует крылатой ракете или, например, реактивному дрону.

"То есть здесь речь идет исключительно о нагрузке на наши средства. Соответственно, следует говорить о необходимости средств, которые, например, позволят сбивать воздушные цели, летящие со скоростью около 600 километров в час", – пояснил эксперт.

Российский террор "Бандеролями"

Как сообщалось ранее, Владислав Власюк, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики, отметил, что ракета "Бандероль" призвана восполнить пробел между дешевыми и медленными дронами типа "Шахед" и более быстрыми и гораздо более точными крылатыми ракетами Х-101.

По его словам, 80% ударов по портам Одессы, включая соседние Черноморск и Южный, были нанесены именно "Бандеролями". В то же время модели, используемые в этом году, содержат немало компонентов международного производства.

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