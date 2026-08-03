Жара и засуха оставляют Европу без важнейшей реки: что случилось

Обмеление уже бьёт по перевозкам и промышленности.

Рейн – одна из важнейших рек Европы, протяжённостью 1230 километров. Это река с особой ролью в речных грузовых и пассажирских перевозках континента, чей средний расход воды перед устьем составляет 2330 кубометров в секунду.

Даже выше по течению, у Кельна (он находится севернее, ближе к устью), расход воды обычно составляет около 2000 кубометров в секунду при средней глубине около 3 метров. Уровень воды в реке из-за засухи и жары опустился до исторического минимума у Кёльна, пишет 444.hu

У одного из важнейших городов Северного Рейна-Вестфалии уровень воды составляет 68 сантиметров по водомерной рейке – это на один сантиметр ниже прежнего рекордного минимума 2018 года. Специалисты считают это событие исключительным.

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В Дуйсбурге уровень воды также опустился до исторической отметки – прежний отрицательный рекорд в 153 сантиметра может быть побит на несколько сантиметров. Ранее рекордно низкий уровень воды уже был достигнут на других участках Рейна: в пятницу в Каубе (Рейнланд-Пфальц) уровень составлял 25 сантиметров, тогда как неделей ранее там измеряли ещё 55 сантиметров.

Низкий уровень воды в Рейне вызывает и экономические проблемы: контейнеровозы могут доставлять грузы к цели либо только с уменьшенной загрузкой, либо вообще не могут. Так важное сырьё для промышленного производства не попадает на некоторые заводы и предприятия, а с них не удаётся вывезти готовые товары.

Ранее УНИАН сообщал, что одно растение завезли спасать почву – теперь оно разрушает побережье и душит соседей.

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