Украину ждет настоящий температурный удар: до +38° уже на этой неделе

После жары начнутся дожди и грозы.

Первая неделя августа в Украине будет очень жаркой. По всей стране температура поднимется до +32°...+35°, местами раскалит до +35°...+38°. Самая высокая температура ожидается на западе страны. Перед выходными погода начнет улучшаться. Резкого похолодания ждать не стоит, но жара все же ослабнет, а еще пройдут дожди и грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В начале недели, 3 августа, на западе Украины местами могут пройти локальные дожди, но облегчения они не принесут. Температура по всей стране повысится до +28°...+34°.

Во вторник, 4 августа, осадки ожидаются на юго-востоке. Несмотря на дожди, температура останется высокой. В большинстве областей ожидается +28°...+34°, на западе - до +35°.

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5 августа дождей в Украине уже не будет, а жара станет еще сильнее. По всей Украине в среду установится ясная и безоблачная погода, за счет чего воздух прогреется до +30°...+35°, на западе - до +36°.

6 август ожидается, пожалуй, самый жаркий день этого лета. Температура по всей Украине поднимется до +31°...+36°, местами разогреет до +37°...+38°.

Перед выходными, 7 августа, погода в Украине начнет меняться. С запада в нашу страну начнут заходить дожди, но температура все еще будет высокой, +30°...+37° по всей стране.

На выходных изменение погоды уже станет более заметным. В течение 8-9 августа с запада на восток пройдут дожди. Под конец недели в большинстве областей температура снизится до более комфортных +24°...+29°, на юге и востоке +29°...+31°.

О том, что на этой неделе жара усилится, говорит и синоптик Виталий Постригань.

По его словам, 6-7 августа волна африканской жары усилится: ночью будут тропические +21°…+23°, а днём ожидается сильная жара +35°…+38°.

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