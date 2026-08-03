Если РФ объявит мобилизацию, Украина также должна будет её усиливать, – эксперт

Военный эксперт оценил темпы наступления РФ и возможные сроки захвата Донбасса.

По данным DeepState, в июле 2026 года Российская Федерация впервые за последние несколько месяцев захватила больше территорий, чем смогли вернуть Силы обороны Украины. Однако даже несмотря на это "достижение", темпы продвижения россиян на фронте значительно ниже, чем год назад. Тем не менее, в Кремле продолжают строить амбициозные планы по захвату всей территории Донецкой и Луганской областей, постоянно сдвигая дедлайны.

На этом фоне УНИАН спросил у Ивана Ступака, военного эксперта, сотрудника Службы безопасности Украины в 2004–2015 годах, с чем связано падение темпов наступления РФ, насколько реалистичны амбиции Кремля по захвату всего Донбасса и поможет ли им с этой задачей мобилизация, которая, вероятно, начнется уже осенью этого года.

Хотя россияне и добились определенного успеха в июле, темпы прироста территорий находятся фактически на грани статистической погрешности. Как бы вы в целом оценили весенне-летнюю наступательную кампанию РФ в этом году?

Если говорить в целом, то мы видим, что количество боевых столкновений на фронте постоянно увеличивается. Даже если сравнивать с апрелем этого года, то это количество выросло на 40%. Это более 8000 столкновений за месяц, это огромная цифра, таких раньше не было. Но в то же время складывается интересная ситуация – количество этих боевых столкновений не пересчитывается в квадратные километры, что было бы вполне логично.

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Здесь можно провести параллель с автомобилем. Когда ты нажимаешь на педаль газа, скорость увеличивается. И по логике, ты должен был бы быстрее преодолевать определенное расстояние. Но на практике – несмотря на увеличение скорости, вы проезжаете ещё меньшее расстояние за то же время.

Однако стоит понимать, что речь идет о какой-то там летней или весенней кампании РФ. У россиян же всё работает по общему плану, который спускается с самой вершины вниз. Им нужно захватить всю Донецкую область. И здесь не так важно, что у них срываются эти дедлайны, они их всё равно переносят, потому что есть глобальная задача, которую они должны выполнить.

К слову, о этой задаче – DeepState в своём отчёте отмечает, что РФ не удастся захватить Донбасс до конца года, как того стремятся в Кремле. По вашему мнению, какие сроки захвата этой территории более реалистичны?

Если говорить об очень оптимистичном сценарии для россиян, то это конец 2027 года. Примерно тогда им может удаться полностью окружить и Славянск, и Краматорск. Но ещё раз отмечу – это в лучшем случае для РФ.

Однако, учитывая их текущие возможности, если ничего кардинально не изменится на фронтах ни для одной из сторон, то полный захват может произойти и в 2028 году.

Вы говорите, что это возможно, если ничего не изменится. Однако сейчас активно обсуждается введение в РФ принудительной мобилизации. И на фоне этого мы также слышим очень разные оценки. Одни говорят, что полмиллиона дополнительных людей со стороны РФ ничего существенно не изменят, поскольку на фронте все равно доминируют дроны. Другие же говорят, что это позволит РФ открыть ряд новых фронтов и критически растянуть наши силы. Как, по вашему мнению, вероятная мобилизация в РФ повлияет на ситуацию на поле боя?

Здесь всё зависит от нескольких факторов. Во-первых – это количество принудительно мобилизованных россиян. Мы слышим разные оценки этих планов – от 300 тысяч до 1,2 млн. Я предполагаю, что реальная цифра будет где-то посередине, то есть около полумиллиона человек.

И здесь возникает другой вопрос – за какой срок они планируют их набрать? Если речь идет о 1–2 месяцах, то это действительно будет очень сложно для нас. И здесь может реализоваться негативный сценарий. Если же они планируют растянуть мобилизацию 500 тысяч человек на весь 2027 год, то это дополнительно примерно 40 тысяч ежемесячно. Это тоже не очень хорошо для нас, но уже не настолько критично, чтобы всё было потеряно.

Но здесь я всегда подчеркиваю, насколько проблематичной будет эта мобилизация для российской экономики. И в Кремле это прекрасно понимают. Ведь кого они будут мобилизовывать? Они точно не будут трогать людей старше 60 лет. Также они не будут трогать молодежь до 18 лет. Конечно, возможны некоторые исключения с привлечением 17-летних, но это не так массово.

С другой стороны, у них уже миллион человек на фронте. Еще миллион сбежал во время частичной мобилизации в 2022 году. На фоне всего этого российские экономисты сейчас заявляют о нехватке более 3 млн рабочих рук в стране. И для них это действительно катастрофическая ситуация, которая разрушает экономику. Если убрать из экономики ещё полмиллиона человек – ситуация ухудшится ещё сильнее.

Если в этом контексте говорить об Украине. Как мы можем ответить на мобилизацию более полумиллиона россиян? Стоит ли ожидать, что осенью и нам придется усилить мобилизацию, чтобы выровнять ситуацию на фронте?

Скорее всего, наше правительство также отреагирует усилением мобилизации в Украине. Здесь трудно сказать однозначно. Если бы сейчас Главкомом по-прежнему был Сирский, то точно можно было бы говорить об усилении мобилизации. Что касается Драпатого, его планы пока трудно прогнозировать. Поскольку неизвестно, что покажет аудит в армии. Возможно, нам в теории и хватает людей в армии, просто их неэффективно использовали. Возможно, слишком много людей на тыловых должностях, или же есть другие места, откуда можно взять военных.

Однако я все равно считаю, что в случае объявления мобилизации в РФ у нас она также будет усилена. Я не думаю, что это будет прямо критическое количество. Возможно, процентов на 20. И это, конечно же, будет идти параллельно с наращиванием технологической базы. То есть будет сделан ещё больший акцент на БПЛА. Президент уже заявлял, что к 2027 году мы планируем передать армии 20 млн дронов. Тогда как в этом году эта цифра была вдвое меньше.

справка Иван Ступак Военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак - военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. В 2015 году был избран депутатом Киевского областного совета от БПП "Солидарность" по 44 округу (Полесский район) как беспартийный, член одноименной фракции. Член "регламентной" комиссии областного совета. В 2004-2015 годах занимал оперативные и руководящие должности в Главном управлении СБУ в городе Киеве и Киевской области. Окончил Национальную академию СБУ.

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