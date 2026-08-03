Не только медведи: названы самые опасные животные Америки

В ряде штатов серьёзную опасность представляют насекомые и другие ядовитые членистоногие.

Животных, представляющих наибольшую смертельную опасность для людей в каждом штате США, определила платформа демографических данных World Population Review в 2026 году, сообщает Fox News.

В список попали как крупные млекопитающие, в частности лоси и медведи, так и менее очевидные угрозы – собаки, медузообразные морские организмы и ядовитые змеи.

Согласно исследованию, самой распространенной категорией опасных животных в стране стали змеи. Во многих штатах наибольшую угрозу представляют различные виды гремучих змей. Так, жителям Джорджии рекомендуют особенно остерегаться карликовой гремучей змеи, а в Оклахоме самой опасной признали западную карликовую гремучую змею.

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В Коннектикуте и Канзасе первое место по уровню опасности заняла лесная гремучая змея.

В Калифорнии наибольшую угрозу представляет южная тихоокеанская гремучая змея, тогда как в Аризоне самой опасной считается западная ромбическая гремучая змея.

Среди других опасных представителей этого рода исследователи назвали степную гремучую змею в Северной Дакоте, гремучую змею Мохаве в Неваде и восточную масасаугу в Мичигане.

В список самых опасных попали и другие виды змей.

В Луизиане наибольшую угрозу представляет восточная ромбическая гремучая змея, а в Миссисипи – водяной щитомордник (котонмут).

В Индиане самой опасной признали восточную медноголовую змею, в Южной Каролине – южную медноголовую змею, а на Гавайях главную опасность представляет желтобрюхая морская змея.

Помимо пресмыкающихся, в ряде штатов серьёзную опасность представляют насекомые и другие ядовитые членистоногие.

Так, в Айове наиболее опасными считаются осы, в Миссури – клещи, в штате Нью-Йорк – комары, а в Алабаме и Небраске наибольшее беспокойство вызывают пауки "черная вдова".

В прибрежных штатах в рейтинг попали морские хищники. В Род-Айленде самым опасным животным назвали тигровую акулу, а в Мэриленде и Вирджинии – бычью акулу.

В Делавэре и Северной Каролине наибольшую опасность представляет португальский кораблик – медузообразный морской организм. Эксперты отмечают, что его яд лишь в единичных случаях может быть смертельным, однако гораздо чаще вызывает сильные ожоги, болезненные волдыри и раздражение кожи.

Также в число самых опасных животных вошли аллигаторы. Во Флориде рейтинг возглавил американский аллигатор, а в Техасе аллигаторы также признаны главной угрозой.

Крупные млекопитающие также занимают видное место в отчете. В Теннесси и Висконсине самыми опасными названы черные медведи.

В Орегоне наибольшую угрозу представляет североамериканский чёрный медведь, а в Кентукки и Массачусетсе – американский чёрный медведь.

В Нью-Мексико самым опасным хищником признана пума, тогда как в Колорадо, Мэне, Нью-Гэмпшире и Вермонте наибольший риск для людей связывают с лосями.

В штатах Айдахо, Монтана и Вашингтон рейтинг возглавили гризли, а в Южной Дакоте и Вайоминге – бизоны.

В список также попали белохвостые олени, которые признаны самыми опасными животными в Арканзасе, Огайо, Западной Вирджинии и Пенсильвании.

Неожиданные лидеры

На Аляске, несмотря на то что собаки являются привычными домашними питомцами, именно они признаны животными, представляющими наибольшую опасность в штате.

Подобная ситуация и с койотами, которые возглавили список самых опасных животных в Иллинойсе, Миннесоте, Нью-Джерси и Юте.

В целом, согласно исследованию, наибольшую угрозу в США представляют змеи – именно они заняли первое место по уровню опасности в 14 штатах.

Медведи оказались самыми опасными в восьми штатах, тогда как олени и другие крупные копытные возглавили рейтинг в десяти штатах.

Представители семейства псовых, в частности собаки и койоты, признаны самыми опасными животными в пяти штатах.

Еще в пяти штатах наибольшую угрозу представляют кусающие или жалящие членистоногие, в частности осы, комары и пауки.

Также в пяти штатах основную опасность для людей представляют морские обитатели и другие угрозы, связанные с морской средой.

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