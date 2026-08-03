Россияне сбили дрон прямо над заполненным людьми пляжем в Геленджике: есть погибшие

Местные жители возмущены тем, что во время атаки в регионе не прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Российская ПВО в очередной раз "эффективно" сработала, сбив беспилотник прямо над городским пляжем, где в это время отдыхали люди. Об этом сообщают российские СМИ.

3 августа дроны атаковали Краснодарский край РФ. Один из сбитых БПЛА упал на пляж в Архипо-Осиповке под Геленджиком. По данным российских властей, в результате падения обломков погибли 6 человек.

"Число погибших в поселке Архипо-Осиповка возросло до шести человек, трое из них – дети… На данный момент число пострадавших достигло около 40 человек, 17 из них были доставлены в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа", – сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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Как говорится в сообщении Telegram-канала Supernova, рядом с местом падения дрона расположена база отдыха "Рассвет" – частная база НПО "Машиностроение", подмосковного предприятия, занимающегося разработкой крылатых ракет для российской армии. По этим же данным, расстояние до объекта составило примерно 300 метров.

В то же время местные жители и отдыхающие жалуются, что тревога вообще не звучала, хотя системы оповещения в поселке установлены. Канал Astra также обратил внимание, что во время атаки в регионе не прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Этот случай вновь продемонстрировал "специфику" работы российской ПВО, которая регулярно сбивает воздушные цели прямо над густонаселёнными районами. Из-за этого обломки падают на гражданские объекты и приводят к жертвам среди мирного населения.

Работа российской ПВО

Напомним, в результате действий российской противовоздушной обороны (ПВО) был разрушен подъезд жилого дома в Сизране Самарской области.

Также ПВО противника "эффектно" отработала по собственному военному вертолету во время отражения массированной атаки украинских беспилотников в Ростовской области вблизи аэродрома Миллерово. Об этом сообщали российские военные блогеры и Telegram-каналы, связанные с авиацией, отмечая, что экипаж вертолета погиб.

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