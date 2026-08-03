Владелец Trans-Oil Важа Джаши призвал спасти украинского агрария

Основатель группы Trans-Oil Важа Джаши, зерновые терминалы которой в порту Рени работали все годы войны, убежден: в условиях новой блокады портов главное – сохранить украинского производителя.

Об этом Важа Джаши рассказал в комментарии Regionews.ua.

"Украинский аграрий должен выжить. Для него работающий маршрут – это не просто "доступ к логистике". Это возможность продать урожай, получить оборотные средства, рассчитаться с людьми и засеять следующий сезон", – подчеркнул бизнесмен.

Видео дня

Ситуация в агросекторе критическая: из-за блокировки морских портов цены на пшеницу в Украине упали почти вдвое по сравнению с европейскими, а аналитики предупреждают об угрозе банкротств хозяйств.

Без экспорта, пояснил Джаши, даже хороший урожай превращается в проблему: переполненные склады, падение внутренних цен и нехватка ликвидности бьют в первую очередь по производителю. Поэтому каждый дополнительный работающий экспортный канал снижает это давление на аграриев.

Зерновые терминалы Trans-Oil в дунайском порту Рени не останавливались с начала полномасштабного вторжения: несмотря на постоянную угрозу с неба, в 2022/23, 2023/24, 2024/25 финансовых годах и в первой половине следующего работа не прерывалась, а перевалка достигала около 800 тыс. тонн в год.

"Наша поддержка Украины – не разовая кампания, а основа нашего бизнеса", – подчеркнул Джаши.

Вас также могут заинтересовать новости: