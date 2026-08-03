Такого массового применения реактивных 'Шахедов' мы раньше не видели, – Плетенчук

Противник имеет возможность оценивать обстановку и создает угрозу на море.

Российская армия в настоящее время имеет паритет в небе над Черным морем и цинично атакует гражданские коммерческие суда, порты и т. д. в Одессе и Одесской области – в Военно-морских силах ВСУ признают, что ранее не видели такого массированного применения реактивных дронов, но противодействие этому нашествию все же есть.

Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, комментируя целенаправленные удары РФ по украинским портам и гражданским коммерческим судам, следующим по морскому коридору. Дело в том, отметил пресс-секретарь, что основным вызовом остается баллистика, что не является секретом.

"Что касается остальных средств – здесь речь идет о количественном и качественном составе и, конечно, о накопленном опыте. Ведь такого массированного применения реактивных "Шахедов" мы до этого не видели, но они не являются чем-то, что невозможно никак остановить. Есть случаи сбивания и дронов такого типа. Если наращивать свой потенциал, что довольно сложно, поскольку мы ограничены в своих ресурсах, – в какой-то момент мы вернемся к этому паритету", – подчеркнул военный.

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В то же время, по его словам, противник сейчас сокращает количество запуска обычных дронов и увеличивает количество реактивных. То есть именно на такие скоростные средства воздушного поражения сделали ставку россияне, добавил представитель ВМС. Чтобы помешать врагу, на юге Украины действуют различные подразделения Сил обороны, Воздушные силы, а непосредственно в морской акватории врага "встречают" ВМС и армейская авиация.

Он добавил, что оккупанты, "как всегда", превосходят по численности, но есть надежда, что Силы обороны со временем выйдут на паритет.

"Калибры" запускают прямо с базы в Новороссийске

Россия считает, что осуществляет оперативный контроль над Черным морем. В то же время в акватории вражеских кораблей нет.

"Конечно, об Азове сейчас вообще не идет речи. О Черном море – фактически то же самое. В прошлом месяце было три применения (ракет морского базирования типа "Калибр" – УНИАН), и впервые они происходили непосредственно из гавани Новороссийска", – сказал Плетенчук.

В то же время в небе присутствует вражеская авиация, что представляет собой проблему, добавил пресс-секретарь. Ведь таким образом противник, как минимум, имеет возможность оценивать обстановку и делает море опасным. Как отметил Плетенчук, такой паритет сохраняется уже давно. Однако тот факт, что Черноморский флот РФ уже длительное время не может надлежащим образом использовать свой корабельно-катерный состав, является очень важным.

Также он сказал, что во временно оккупированном Крыму и в Новороссийске (РФ) у противника есть мощности для ремонта поврежденных кораблей и судов. Однако отправлять плавсредства на ремонт врагу очень рискованно, поскольку они сразу превращаются для ВСУ в неподвижные цели, которые проще поразить.

Атаки на Одесскую область – последние новости

Как писал УНИАН, российская оккупационная армия массированно атакует Одессу и Одесскую область, гражданскую портовую инфраструктуру и иностранные коммерческие суда, применяя различные средства поражения – ракеты, дроны, "Бандероли". В частности.

Например, 19 июля в Черном море россияне тремя ракетами типа Х-59/Х-69 атаковали сухогруз GOLDEN LEO, который выходил из зоны боевых действий после погрузки. Погибли 9 моряков – граждане Сирии и Индии, самому младшему из которых было 19 лет. Вместе с ними погиб 66-летний лоцман государственного предприятия "Администрация морских портов Украины". На борту находилась кукуруза.

Впоследствии этот сухогруз затонул недалеко от Одессы. В результате атаки он получил значительные повреждения конструкций корпуса и надстройки, что привело к потере его мореходного состояния и последующему затоплению.

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