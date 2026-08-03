Глава ДТЭК Тимченко вошел в рейтинг лучших топ-менеджеров Украины

В нынешних условиях энергетический сектор проходит быструю техническую перестройку, из-за чего роль руководителей особенно важна.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко вошел в рейтинг лучших топ-менеджеров Украины 2026 года.

Об этом свидетельствует рейтинг "Сверхруководители: рейтинг топ-менеджеров Украины 2026" издания "Фокус". Отмечается, что, несмотря на постепенное восстановление, украинский бизнес продолжает работать в условиях высокой неопределенности. "Именно поэтому роль руководителей в военное время выходит далеко за пределы традиционного бизнес-менеджмента", – подчеркивается в материале.

В рейтинге отмечается, что в условиях полномасштабной войны энергетический сектор переживает быструю техническую перестройку, из-за чего роль руководителей особенно важна.

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Глава ДТЭК Тимченко был признан одним из лучших топ-менеджеров Украины и в сфере энергетики.

Также в этот топ вошел генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

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