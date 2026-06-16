Сибига после встречи с Рубио заявил о возможности возобновить переговоры о завершении войны

В Украине рассчитывают на активное участие США в прекращении войны, отметил Сибига.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и государственный секретарь США Марко Рубио провели встречу в кулуарах саммита лидеров стран "Большой семерки" во Франции. Об этом глава МИД Украины сообщил в соцсети X.

Как заявил Сибига, встреча с Рубио была посвящена обмену мнениями перед ожидаемыми контактами между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Глава МИД отметил, что поздравил госсекретаря Рубио с достижением соглашения между США и Ираном.

Видео дня

"Мы надеемся, что оно принесет безопасность в регион и стабильность на энергетических рынках", – заявил Сибига.

Вместе с тем, по словам министра, он подтвердил ожидания президента Зеленского, что "это соглашение создает возможность активизировать возглавляемые США мирные усилия, направленные на завершение войны России против Украины". В связи с этим Сибига и Рубио обсудили пути продвижения мирного процесса.

"Я поделился видением Украины относительно шагов, необходимых для того, чтобы наконец посадить Путина за стол переговоров", – подчеркнул Сибига.

Кроме того, глава МИД проинформировал госсекретаря США об ударах российского диктатора Владимира Путина по Киево-Печерской лавре и другим гражданским, культурным и историческим объектам. В частности, эти удары "свидетельствуют о том, что Москва ведет войну против веры, наследия и украинской идентичности".

Также министр проинформировал государственного секретаря о недавних успехах Украины на поле боя и в сфере долгосрочного санкционного давления на Россию.

"Мы видим растущий импульс к миру через силу и рассчитываем на решительное лидерство и вовлеченность США", – подытожил Сибига.

Контакты Украины и США – важные новости

Как сообщал УНИАН, в конце мая президент Украины Владимир Зеленский написал срочное письмо президенту США Дональду Трампу с предупреждением об уменьшении украинских запасов средств противовоздушной обороны, особенно способности перехватывать российские баллистические ракеты.

Недавно Зеленский провел "позитивную" беседу с посланцами президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером и высоко оценил их готовность работать над урегулированием войны в Украине в ближайшие недели.

По словам Зеленского, он и Трамп предлагают инициатору войны Владимиру Путину встретиться в Соединенных Штатах. В то же время он отметил, что Путин этого не хочет.

Вас также могут заинтересовать новости: