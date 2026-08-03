Кто формирует правила в XXI веке: главное из выступления Буданова в Школе стратегического архитектора

Современный мир больше не делится только на союзников и врагов – ключевое распределение сил происходит между теми, кто устанавливает правила, и теми, кто вынужден по ним жить.

Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, подводя итоги выступления перед слушателями Школы стратегического архитектора Киево-Могилянской бизнес-школы.

В своей лекции, посвященной геополитическим трениям и факторам, определяющим новую повестку дня, глава ОП обозначил ключевые условия выживания и развития государств в XXI веке. По его словам, современная геополитика вышла далеко за пределы чисто военного контроля над территориями, а реальное влияние определяется балансом военной, экономической, технологической, политико-информационной, демографической и духовной силы.

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"Сравнивая классическую западную модель ресурсного сдерживания с восточной выдержкой, важно понимать: побеждает тот, кто просчитывает несколько шагов вперед и избегает эмоциональных решений. Понимание обоих подходов имеет решающее значение для создания собственной долгосрочной стратегии", – подчеркнул Кирилл Буданов.

Особое внимание руководитель ОП уделил субъектности и геополитическому весу Украины на международной арене. Он отметил, что наше государство было и остается одним из главных опорных пространств Европы, однако в современной глобальной игре нет места пассивности или слабости.

"Если мы не формируем собственную субъектность и не оказываем собственного влияния, мы попадаем под влияние других. Чтобы не стать фигурой на чужой шахматной доске, мы должны быть активными архитекторами процесса", – предупредил он.

Напомним, ранее глава ОП заявлял, что главными задачами Украины остаются достижение справедливого мира и построение новой международной архитектуры безопасности.

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