Ракета 'Фламинго' получила новый двигатель вместо украинского: где его создали

По словам специалистов, отечественный двигатель АИ-25 долгое время оставался главным "узким местом" в производстве крылатых ракет FP-5.

Украинские крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" производства Fire Point начали оснащать новыми двигателями. Об этом со ссылкой на выводы российских аналитиков сообщает Defense Express.

Если раньше "Фламинго" комплектовались украинскими турбореактивными двигателями АИ-25ТЛ, то теперь, по крайней мере, на части ракет устанавливают британские двигатели.

Как отмечают в Defense Express, доставка боевой части весом в одну тонну на дальность свыше 3000 км (для сравнения: Tomahawk имеет боевую часть массой 450 кг и дальность свыше 1600 км) требует применения полноценного турбореактивного двигателя.

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Именно поэтому в известной версии FP-5 "Фламинго" использовался АИ-25ТЛ с тягой 16,9 кН и массой 350 кг, который является штатной силовой установкой учебно-тренировочного самолета L-39.

Еще год назад портал прогнозировал, что двигатель АИ-25ТЛ станет "узким местом" серийного производства ракеты "Фламинго". По мнению специалистов, именно поэтому в FP-5 "Фламинго" двигатель расположен над фюзеляжем, а не интегрирован в его конструкцию. "Благодаря чему его можно заменять без значительных конструктивных изменений самой ракеты", – считают в Defense Express.

На Западе существует целый ряд турбореактивных двигателей без форсажа с тягой примерно 17 кН и массой 300–400 кг.

Они имеют сопоставимые, а в большинстве случаев даже меньшие габариты, чем АИ-25ТЛ. Сами россияне либо пока не смогли идентифицировать британский двигатель, либо (и это выглядит гораздо более вероятным) информация о нем еще не получила широкого распространения.

Оставляя в стороне вопрос о том, какой именно британский двигатель в настоящее время используется в FP-5, украинские эксперты обратили внимание на американский Honeywell TFE731-2/3/4/5.

"В зависимости от версии он развивает тягу 15,6–19,1 кН при массе 337–386 кг. Кроме того, он примерно на целый метр короче и на 15 см уже, что на 30% и 17% меньше, чем у АИ-25ТЛ", – отмечают специалисты военно-аналитического портала.

Двигатели семейства Honeywell TFE731 широко применяются на бизнес-джетах, а их общий выпуск уже превысил 9 тысяч единиц. Это свидетельствует о том, что обеспечение такими силовыми установками в промышленных масштабах является вполне реалистичной задачей.

Ключевым преимуществом этого двигателя, как и большинства западных моделей, является значительно лучшая топливная экономичность.

В версии TFE731-3, тяга которой наиболее близка к АИ-25ТЛ, экономия топлива может достигать 15% при аналогичных условиях полета. При прочих равных условиях это дает основания ожидать аналогичного прироста дальности. Следовательно, если заявленная дальность FP-5 "Фламинго" составляет более 3000 км, использование такого двигателя потенциально может увеличить ее еще примерно на 450 км.

FP-5 "Фламинго" – другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что известная французская аэрокосмическая и оборонная компания Safran разработала и поставляет систему наведения для украинской крылатой ракеты FP-5 "Фламинго".

Эксперты считают, что интеграция современного комплекса наведения от одного из ведущих производителей вооружения является важным шагом для развития украинских дальнобойных возможностей. Такая система позволяет повысить точность поражения целей и общую эффективность применения ракет.

Помимо повышения характеристик FP-8 (или FP-5), важной задачей для Украины является увеличение производства ракет. В этом вопросе также наблюдаются определенные успехи. Сообщалось, что компания Fire Point уже производит ежемесячно около 100 ракет "Фламинго", а также тысячи ударных БПЛА.

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