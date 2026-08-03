еАкциз, скорее всего, придётся ещё раз перенести из-за неготовности системы, – Гетманцев

Введение электронного акциза, запланированное на 1 ноября 2026 года, вероятно, придется снова перенести из-за неготовности программного обеспечения.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своём интервью для YouTube-канала "Шелтер".

"Мы чувствуем, что Минцифры не успеет запустить еАкциз 1 ноября. (…) Безусловно, мы не будем подставлять бизнес и не будем подставлять бюджет. Поэтому нам придется перенести это", – объясняет Даниил Гетманцев.

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Глава налогового комитета парламента напомнил, что по состоянию на апрель-май 2026 г. значительная часть программного обеспечения для "еАкциза" либо почти не работала, либо даже еще не была разработана.

"Когда на встречах с нами бизнес крокодиловыми слёзами плачет и говорит: у нас нет реального программного обеспечения для тестирования, ведь часть предоставленного программного обеспечения не работает, а части – вообще не существует в природе – мне приходится снова задавать вопрос, почему Минцифры в очередной раз срывает запуск "еАкциза"", – рассказал Даниил Гетманцев.

Он напомнил, что все сроки запуска "еАкциза", зафиксированные в профильном законе ещё в 2023 году, были предложены Министерством цифровой информации или согласованы им.

Речь идет о законе № 3173-IX, который предусматривал, что электронная система учета алкоголя, табака и жидкостей для электронных сигарет должна была заработать уже с 1 января 2026 г.

"Мы выделили 2,5 года на разработку соответствующего программного обеспечения. Затем, когда в Минцифры не уложились в эти сроки, в конце прошлого года они публично обратились к нам с просьбой перенести срок на 1 ноября 2026 г.", – напоминает Д. Гетманцев.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики надеется, что новая команда Минцифры сможет в ближайшее время представить свое стратегическое видение и четкие, реальные планы по внедрению электронного акциза.

"Уже приняты кадровые решения в отношении Министерства цифровой трансформации. И люди, которые довели электронный акциз до такого состояния, уже ушли. Я надеюсь, что новая команда сделает соответствующие выводы и доложит нашему комитету свою позицию относительно дальнейших действий в отношении электронного акциза", – заявил народный депутат, глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев.

Напомним, в начале июля 2026 г. о неготовности системы "еАкциз" заявили и в Европейской бизнес-ассоциации, упомянув о некоторых нерешенных технических и юридических вопросах новой системы.

"На данный момент компании не могут подтвердить, что с 1 ноября производство, оборот, продажа и фискализация подакцизной продукции будут работать бесперебойно. Среди ключевых нерешенных вопросов бизнес отмечает неготовность офлайн-приложения, отсутствие функционала по отражению изменений в таможенных декларациях", – заявила Светлана Михайловская, заместитель директора Европейской бизнес-ассоциации.

По оценкам участников Европейской бизнес-ассоциации, в случае сбоя системы "еАкциз" после её неподготовленного запуска государственный бюджет Украины будет терять более 500 млн грн ежедневно.

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