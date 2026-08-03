В России совершил первый полет новый прототип лёгкого штурмовика (фото)

Бортовое оборудование позволяет Як-130М эффективно перехватывать БПЛА дальнего радиуса действия.

1 августа на Иркутском авиационном заводе состоялся первый полет второго опытного образца модернизированного учебно-боевого Як-130М, который также классифицируется как штурмовик и легкий истребитель. Об этом сообщает канал Центра анализа стратегий и технологий.

Первый прототип Як-130М поднялся в небо в июне. О завершении изготовления второго опытного образца Як-130М Объединенная авиастроительная корпорация сообщила еще в октябре прошлого года. Тогда же в компании отметили, что опытная серия Як-130М будет состоять из трёх машин.

Як-130М – справка

Як-130М является дальнейшим развитием Як-130, совершившего первый полет в 1996 году.

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Модернизированный самолет имеет расширенный комплект бортового оборудования, в который входят бортовая радиолокационная станция БРЛС-130Р, оптико-лазерная тепловизионно-телевизионная система СОЛТ-130К, бортовой комплекс обороны "Президент-С130" и комплекс средств связи КСС-130.

Таким образом, речь идет де-факто о полноценной боевой машине, способной выполнять широкий круг задач. Среди них – борьба с украинскими дальнобойными дронами. Этот вопрос особенно важен для РФ в связи с усилением ударов вглубь её территории.

Первые поставки самолетов Як-130М должны начаться в 2028 году. Россия активно продвигает эту машину на мировом рынке. По неподтвержденным данным, первым заказчиком самолета может стать Вьетнам, который якобы хочет получить 18 таких самолетов.

Российские боевые самолеты – другие новости

Сегодня Россия активно развивает программу своего первого истребителя пятого поколения Су-57. В мае впервые поднялся в воздух опытный образец двухместной модификации самолета, получивший обозначение Су-57Д.

Предполагается, что двухместный истребитель разрабатывается как самолёт для подготовки пилотов, управления тяжёлыми беспилотниками и продвижения на международном рынке (например, в качестве нового боевого самолёта для Военно-воздушных сил Индии).

Кроме того, Кремль не прекращает попытоксоздать легкий истребитель нового поколения Checkmate. Как в июне сообщал УНИАН, Москва уже строит опытный образец перспективного самолета, который, в отличие от Су-57, будет оснащен лишь одним двигателем.

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