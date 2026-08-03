Жилье для студентов резко взлетело в цене: где дороже всего арендовать квартиру

Столица занимает третье место по стоимости аренды однокомнатных квартир.

Цены на аренду жилья в городах, куда традиционно переезжают первокурсники, довольно значительно выросли по сравнению с прошлым годом.

Как говорится в исследовании OLX Недвижимость, традиционно самые высокие цены сохраняются в городах, являющихся крупными экономическими центрами. Впрочем, в условиях военного положения на стоимость также влияет ситуация с безопасностью в регионе, поэтому в городах юга и востока Украины фиксируются более низкие цены.

В список 20 лучших университетов Украины в 2026 году вошли семь высших учебных заведений Киева, три – из Львова, по два представителя из Днепра и Харькова, а также по одному представителю из следующих городов: Сумы, Ивано-Франковск, Черновцы, Ривне, Одесса, Ужгород.

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Ужгород – самый дорогой город для аренды однокомнатной квартиры, медианная стоимость в июне 2026 года составила 22 133 грн (+18 % по сравнению с июнем 2025 года).

На втором месте – Львов, куда абитуриенты активно подают заявки на поступление каждый год. Медианная цена аренды однокомнатной квартиры – 20 168 грн (+15% за год). Киев, где обычно фиксируется наибольшее количество заявок от абитуриентов, занимает третье место. За аренду однокомнатной квартиры в июне 2026 года нужно было заплатить 17 000 грн (незначительный рост за год, +6%). Почти догоняет столицу Ивано-Франковск: медианная цена аренды – 16 500 грн, что на 27% больше, чем в прошлом году.

Более умеренную медианную цену аренды однокомнатной квартиры – от 10 000 до 13 500 грн в месяц – фиксировали в следующих городах:

Днепр – 12 000 грн (+20%);

Одесса – 12 000 грн (+20%);

Ривне – 12 000 грн (0%, на уровне июня 2025 года);

Черновцы – 13 458 грн (+19%).

Наиболее бюджетно арендовать 1-комнатную квартиру можно в Сумах и Харькове: из-за близости к линии фронта медианная стоимость здесь составляет 7 000 грн (в обоих городах). Однако если в Сумах это на 7% дешевле, чем в прошлом году, то в Харькове, напротив, на 56% дороже. На рынке недвижимости Харькова фиксируется постепенное восстановление спроса и, соответственно, рост цен.

Цены на аренду комнат

Еще одним вариантом, который ежегодно рассматривают абитуриенты, является аренда комнат. В этом сегменте лидером по стоимости также является Ужгород: 6 500 грн за аренду комнаты в месяц (+18% по сравнению с июнем 2025 года). Во Львове за такой тип жилья придется платить 5 000 грн ежемесячно. По сравнению с прошлым годом стоимость осталась без изменений.

На третьем и четвертом месте – Черновцы и Ивано-Франковск с почти одинаковой медианной стоимостью: 4 626 грн и 4 500 грн соответственно. Это примерно на 13–16 % больше, чем в июне 2025 года.

На уровне 4 000 грн фиксировали цену в Днепре, Киеве и Ривне, однако динамика изменения цены за год в этих городах разная. Самый высокий показатель подорожания, +14%, зафиксирован в Днепре. В Ривне медианная цена за год выросла на +8%, а Киев стал единственным городом, где произошло снижение: -5%.

В Харькове и Одессе медианная стоимость аренды комнаты в июне 2026 года составляла 3 000 грн. В Одессе этот показатель не изменился по сравнению с прошлым годом, в то же время в Харькове он вырос на +30%.

Самая низкая цена – в Сумах: 2 500 грн за аренду комнаты в городе.

Жилье в Украине – последние новости

Медианная стоимость квартир в Украине в долларах выросла на 3%. По состоянию на июнь она составляет 61 090 долларов. Наиболее заметный рост стоимости однокомнатных квартир на вторичном рынке был зафиксирован в Виннице.

Ранее УНИАН писал о том, что выгоднее – покупать или снимать жилье. По словам риелтора Александра Бойко, покупка в кредит может быть логичным шагом, ведь человек постепенно формирует собственный актив, а не финансирует арендодателя. В то же время аренда остается более гибким вариантом, особенно когда существуют риски смены работы или города проживания.

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