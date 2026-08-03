Голубика будет качественнее и полезнее: эксперт посоветовал, когда лучше покупать ягоду

Самая качественная ягода будет доступна по самой привлекательной цене.

В Украине в начале августа активно продают голубику: цены на ягоду умеренные, а предложение – довольно большое. Именно в разгар сезона голубика наиболее качественна и полезна, а её стоимость – самая низкая, рассказал УНИАН аналитик ассоциации "Ягодничество Украины" Денис Миронов.

"Самая вкусная и самая полезная ягода – та, которая созрела на кусте в разгар сезона, то есть в пик сбора. В это время она успевает накопить сахара, аромат и максимум полезных веществ. Ранняя ягода в начале сезона бывает мельче и кислее, а самая поздняя, в конце, уже может уступать по вкусу. Поэтому "золотая середина" сезона – это и лучшее качество, и лучшая цена одновременно", – объясняет эксперт.

Сезон голубики в Украине продлится ещё как минимум полтора месяца, однако именно в его пик употребление ягоды будет наиболее эффективным.

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"Свежую украинскую голубику обычно можно покупать примерно до середины-конца сентября, поздние сорта в отдельных хозяйствах сохраняются чуть дольше. Но по-настоящему лучшую ягоду – крупную, сладкую и ароматную – стоит покупать не в конце, а именно в разгар сезона, в августе. В конце сезона ассортимент и качество постепенно снижаются, хотя ягода еще есть", – сообщает Миронов.

Чем голубика полезна для здоровья

Врачи и ученые называют голубику очень полезной ягодой, которая укрепляет иммунитет, улучшает память и замедляет процессы старения. Она богата витаминами С и К, а также содержит много антиоксидантов. Среди ключевых полезных свойств голубики можно выделить следующие:

голубика защищает сердце. Ягода снижает давление, уменьшает уровень вредного холестерина в крови и в целом укрепляет иммунитет;

ягода стимулирует работу мозга. Антиоксиданты улучшают память, внимание и защищают клетки от старения;

голубика способствует улучшению зрения. Каротиноиды в составе ягоды благотворно влияют на мышцы и функции глаз;

ягода улучшает работу пищеварительной системы. Клетчатка и пектин способствуют работе кишечника и выводят из организма шлаки и токсины.

Как выбрать голубику наилучшего качества

Миронов объясняет, что качество голубики легко определить без дополнительных инструментов:

голубика должна быть равномерного тёмно-синего цвета, с лёгким матовым сизым налётом. Это свидетельствует о том, что ягоду не перетирали руками и она свежая;

ягоды должны быть сухими, упругими и целыми. Подтекание сока на дне тары будет свидетельствовать о некачественности голубики;

в целом в партии не должно быть раздавленных ягод, плесени и влаги. Именно это – главный показатель того, что голубику не передержали.

Сейчас на продуктовых ярмарках в Киеве качественную крупную голубику можно найти по цене 160–180 грн за килограмм.

Цены на ягоды и фрукты в Украине – главные новости

Самая активная фаза реализации голубики длится примерно несколько недель. В большинстве случаев этот период приходится на вторую половину июля и август. В это время предложение ягоды максимальное, а цена, соответственно, – самая низкая.

Также в конце июля в Украине начали активно торговать арбузами, которые в розницу на рынке предлагались по цене 12 грн/кг. Крупные оптовые партии арбузов отпускались в начале прошлой недели по 8 грн/кг.

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