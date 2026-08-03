Грецию охватили масштабные лесные пожары: безопасно ли туда ехать туристам

Аэропорты Ираклиона и Ханьи на Крите пока в основном работают по расписанию.

Серия волн жары вызвала масштабные лесные пожары по всей Европе, в том числе на островах и материковой части Греции. Греческие пожарные борются с огромным лесным пожаром, уничтожившим более 100 домов к северо-западу от Афин, а на популярном туристическом острове Кефалония эвакуируют тысячи людей.

В связи с этим у туристов, запланировавших летний отпуск на греческих курортах, возникают опасения насчет того, безопасно ли туда ехать. Какая сейчас ситуация в Греции с пожарами и на что обращать внимание при поездке – читайте в далее в новости.

Как пишет Reuters, в воскресенье в регионе Аттика столкнулись два пожарных вертолета во время тушения пожара. Два человека на одном вертолете погибли, в то время как экипаж другого вертолета выжил.

Видео дня

По данным греческих СМИ, штормовые ветры, которые подпитывали пожар вокруг Порто-Жермено на Коринфском заливе в 60 км к северо-западу от Афин, утихли, но пламя перекинулось через гору на юге и достигло поселения Вениза и военного полигона, воспламенив неразорвавшиеся боеприпасы.

Спасательные службы сосредоточили свои усилия на предотвращении распространения огня в сторону прибрежного города Мегара, население которого составляет около 30 000 человек.

Греческие власти также выпустили экстренные предупреждения об эвакуации из ряда населенных пунктов в западной Аттике, включая промышленную зону недалеко от Мегары.

За ночь несколько населенных пунктов на ионическом острове Кефалония были эвакуированы после того, как в районе Пастра на юге острова вспыхнул пожар.

Ранее несколько тысяч человек были эвакуированы из региона Ретимно на Крите, погибли несколько пожарных.

В то же время Independent пишет, что аэропорты Ираклиона и Ханьи на Крите пока в основном работают по расписанию, включая вылеты и прилеты. Однако путешественникам следует быть готовыми к возможным задержкам и отменам рейсов, поскольку на юге острова продолжаются лесные пожары.

Пока что нет никаких конкретных рекомендаций для путешественников в связи с лесными пожарами в Греции. Туристам рекомендуется зарегистрировать мобильные телефоны в местной сети для получения экстренных оповещений и предупреждений о лесных пожарах вблизи их местоположения.

Жара в Европе - новости

Ранее УНИАН рассказывал, что популярное среди туристов озеро Лак-де-Брене на границе Швейцарии и Франции оказалось почти без воды после нескольких месяцев засухи и экстремальной жары.

Кроме того, из-за засухи обмелел Дунай, круизные лайнеры с туристами садятся на мель.

Вас также могут заинтересовать новости: