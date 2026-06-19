Украина фактически является второй армией НАТО, и это признают лидеры, – Зеленский

Союзники пообещали Украине ракеты типа "Пэтриот" на сумму более миллиарда долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Вооруженные силы Украины не уступают российской армии. Российский диктатор Владимир Путин слабеет как на поле боя, так и в политическом плане.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил журналистам в голосовом сообщении в WhatsApp.

Украина нужна Альянсу

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"Украина сегодня, де-факто, вторая армия НАТО, которая не уступает второй армии мира, и поэтому мы, именно мы, нужны НАТО де-юре. Это уже факт, признанный всеми лидерами", – подчеркнул Зеленский.

Что пообещали Украине на новом заседании "Рамштайн"

Как отметил глава государства, Украина на заседании в формате "Рамштайн" получила подтверждение от девяти стран о выделении средств на программу PURL.

"А это ракеты для "Патриотов" на сумму более одного миллиарда", – отметил президент.

Он добавил, что Евросоюз будет ужесточать санкции против России – это решение принято единогласно.

"Мы договорились о дополнительных F-16, нам нужно срочно готовить пилотов", – заявил Зеленский.

Российский диктатор не хочет прекращать войну

"Путин не хочет останавливаться. И все его разговоры о том, что он хочет мира, – это ложь. Все партнеры, все европейцы это чувствуют. Но все уверены, что мы вместе его остановим. Главное – вместе и остановим", – отметил Зеленский.

Как подчеркивает президент Украины, инициатор войны Путин хочет, чтобы в Украине всё горело.

"И он безумец. Это чувствуют партнеры. Украина готова к переговорам с ним, несмотря на это. Но Европа должна включиться на полную, чтобы у нас была сильная позиция: включиться на полную по санкциям, без исключений, по конфискации, без исключений, и по финансированию Украины", – заявил Зеленский.

Чего боится Путин

Как отмечает президент Украины, Путин боится возвращения своей армии домой.

"Поэтому он так боится конца войны без победы. Победы не будет. Он боится своей армии физически и, поэтому, если не будет прекращения огня без конкретных гарантий безопасности, он вернется к войне. И на этот раз под ударом могут оказаться другие", – подчеркнул Зеленский.

Как считает глава государства, Путин будет в Кремле до самой смерти.

"И у него одна цель – это восстановление Советского Союза. Без Украины это невозможно, и поэтому нам так и не просто, уважаемые украинцы", – заявил Зеленский.

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Вместе с тем, как убежден президент, Путин слабеет.

"Ослабевает и политически, и на поле боя, и физически. И поэтому может усиливать удары по нам, по нашим людям ракетами и дронами. Пожалуйста, пользуйтесь укрытиями. Я вас очень прошу, очень", – подчеркнул Зеленский.

Перспективы встречи Зеленского и Путина

Как сообщал УНИАН, Путин всячески избегает возможности встретиться с Зеленским, поскольку не желает заканчивать войну.

По словам Зеленского, он вместе с президентом США Дональдом Трампом предлагает Путину встретиться в Соединенных Штатах.

В то же время в Европе признают, что Путин оказался в тупике, а оказание поддержки Украине приносит пользу.

Украина пытается лишить Кремль доходов, которые тратятся на войну против Украины. В частности, украинские удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли становятся все более эффективными благодаря новой тактике. Если раньше основной целью были сами нефтеперерабатывающие заводы, то теперь беспилотники все чаще поражают ключевые узлы вторичной переработки, восстановление которых требует значительно больше времени и ресурсов.

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