Доллар начал неделю с новой отметки: курс валют в обменниках и банках

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,49 грн, а евро – 51,08 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 3 августа, снизился на 3 копейки и составляет 44,97 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,49 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 4 копейки и составляет 51,77 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,08 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,85 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,73 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,65 грн/евро, а курс продажи – 51,41 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 3 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,64 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, гривня, в свою очередь, осталась на прежнем уровне: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,27 гривни за один евро.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что к 9 августа курс доллара в Украине на межбанковском рынке составит 44,6–45,2 гривни, а на наличном рынке – 44,8–45 гривень.

Одним из главных факторов, влияющих на рынок, по его словам, станет ситуация на рынке энергоносителей. Прежде всего это связано с нестабильностью мировых цен на нефть, из-за чего импортеры топлива могут активнее скупать валюту для будущих закупок.

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