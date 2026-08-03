'Джекпот для колл-центров': НБУ заставил 'Укрпочту' раскрывать персональные данные, – Смилянский

Полное имя, налоговый номер и номер банковской карты станут общедоступными.

Все поставщики финансовых услуг в Украине, такие как банки и почтовые операторы, будут обязаны печатать на бумажных чеках за коммунальные и другие платежи личные данные клиентов. В частности, это полное имя плательщика, РНУКПН (налоговый номер) и полный номер банковской карты, сообщает глава "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Он отмечает, что данные требования утверждены в соответствии с постановлениями правления Нацбанка № 163 от 29.07.2022, № 103 от 25.09.2018 (с последними изменениями) и соответствующими инструкциями. Уже с 1 августа новые правила вступили в силу для "Укрпочты".

"Речь идет не об электронном обмене информацией, который ещё можно было бы как-то объяснить требованиями по предотвращению уклонения от уплаты налогов или отмывания средств. Нет. Эту информацию нужно именно печатать на бумажном чеке. Еще бы добавили CVV-код и срок действия карты – и можно объявлять "джекпот" для колл-центров", – возмущается Смилянский нововведением от НБУ.

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По мнению главы "Укрпочты", новые правила от Нацбанка не являются ни требованием международных партнеров, ни требованием МВФ и, напротив, противоречат международному опыту.

"В США закон FACTA и правила платежных систем строго запрещают печатать полные данные карт (максимум 5 последних цифр). В ЕС налоговые номера подлежат особой защите в соответствии с GDPR и принципом минимизации данных, а их печать на публичных чеках нарушает базовые стандарты конфиденциальности. Франция и Швеция отказались от автоматической печати бумажных чеков, оставляя эту возможность исключительно по требованию клиента", – отмечает Смилянский.

Он также сообщил, что нормативные акты Нацбанка не подконтрольны Кабмину.

"Возвращаемся к 50-сантиметровым квитанциям с полными персональными данными. Если вам интересно, как Кабинет министров разрешил принятие постановлений, противоречащих европейским нормам, в то время как страна обсуждает вступление в ЕС, то у меня есть ответ. Дело в том, что НБУ много лет назад получил право (эксклюзивное, ни у кого его нет) издавать нормативные акты без согласования с Министерством юстиции, то есть без проверки правительством и Министерством юстиции на соответствие. Это тот случай, когда независимость перерастает в безнаказанность", – объясняет глава "Укрпочты".

Он подчеркивает, что категорически не согласен с новыми требованиями, но в соответствии с законом компания будет их выполнять. Он советует украинцам обязательно утилизировать чеки дома, если в них не будет необходимости.

"Всю информацию об оплатах АО "Укрпочта", согласно законодательству, хранит в электронном виде", – подытожил Смилянский.

Конфликт Смилянского и Пышного – главные новости

23 июня в Нацбанке заявили, что гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский не соответствует требованиям профессиональной пригодности. Его потребовали уволить в течение пяти рабочих дней.

В ответ Смилянский заявил, что регулятор намеренно создает препятствия работе "Укрпочты" и пообещал, что глава НБУ Андрей Пышный "за все заплатит лично".

По истечении срока, установленного НБУ для увольнения Смилянского, последний сообщил, что будет продолжать исполнять свои обязанности на посту главы "Укрпочты".

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