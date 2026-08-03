Главная авиационная надежда России: первый серийный МС-21 совершил дебютный полет (фото)

Авиалайнер МС-21 призван спасти гражданскую авиацию РФ, которая в буквальном смысле гниет на глазах.

Первый серийный пассажирский самолет МС-21-310 поднялся в небо, что ознаменовало ключевой этап одной из самых масштабных авиационных программ современной Российской Федерации. Об этом сообщает "Объединённая авиастроительная корпорация".

Полет МС-21-310 был выполнен с аэродрома филиала ПАО "Яковлев" – Иркутского авиационного завода. Самолет достиг высоты 6000 м и приборной скорости 600 км/ч. Экипаж проверил устойчивость и управляемость самолета в различных конфигурациях, а также работу бортовых систем. По словам россиян, по итогам испытаний МС-21 продемонстрировал "хорошие характеристики", а полётная задача была "выполнена в полном объёме".

Успешный полёт свидетельствует о готовности производственных цепочек к серийному выпуску самолётов этого типа, в частности первой партии из 18 самолётов. Параллельно продолжается процесс сертификации самолета – на данный момент МС-21-310 уже выполнил более половины программы сертификационных полетов.

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Справка УНИАН. МС-21 считается ключевым проектом российского гражданского авиастроения. Это среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, который в России позиционируют как будущую альтернативу западным Airbus A320neo и Boeing 737 MAX.

Несмотря на громкие заявления, реализация программы продвигается значительно медленнее, чем планировалось. С момента первого полета МС-21 прошло почти 10 лет, но по состоянию на конец 2025 года было построено лишь около шести самолетов этого типа, включая опытные образцы. МС-21 отстает по срокам от китайского конкурента – Comac C919. Коммерческая эксплуатация последнего уже началась.

За последние годы запуск серийного производства МС-21 неоднократно переносили, в то время как стоимость проекта продолжала расти. На этом фоне эксперты всё чаще ставят под сомнение перспективы МС-21 и его способность конкурировать на рынке гражданской авиации.

Кризис гражданской авиации России – последние новости

Реализация программы МС-21 продолжается на фоне глубокого системного кризиса российской гражданской авиации. Он вызван технологической изоляцией из-за санкций, связанных с вторжением в Украину. Сегодня российская отрасль страдает от критического дефицита самолетов, отсутствия доступа к оригинальным запчастям и двигателям, а также нехватки квалифицированных кадров, что вынуждает компании массово списать летательные аппараты.

Ранее УНИАН сообщал, что к 2030 году Россия может потерять почти половину своего парка гражданских самолетов. По данным Службы внешней разведки Украины, из парка перевозчиков выйдут более 100 иностранных самолетов и еще 230 советских машин, которым 40–60 лет.

При этом за последние годы российские авиастроители собрали лишь единичные коммерческие авиалайнеры, а некоторые ключевые программы оказались на грани закрытия.

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