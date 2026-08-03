WOG и eDilo запустили программу отсрочки оплаты топлива для бизнеса

Бизнес-клиенты WOG получили возможность приобретать топливо с отсрочкой оплаты до 90 дней. Услуга реализована совместно с онлайн-сервисом eDilo, созданным финтех-инфраструктурой Activitis.

Новая функция доступна в личном кабинете на платформе online.wog.ua, где компании управляют топливными картами, счетами и балансами. При формировании счета на пополнение топливного баланса клиент может выбрать оплату с отсрочкой, после чего eDilo перечисляет средства WOG, а топливо сразу становится доступным для заправки.

Расплатиться за пополнение баланса компания может в любой момент в течение 90 дней. Лимит отсрочки определяется после регистрации на платформе. Действующие клиенты WOG уже получили предварительные лимиты до 500 тыс. грн, воспользоваться которыми можно после однократной онлайн-верификации.

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В компании отмечают, что новая услуга поможет бизнесу избежать остановки рабочих процессов из-за временных кассовых разрывов. Это особенно актуально для перевозчиков, логистических и аграрных компаний, дистрибьюторов, сервисных служб и предприятий с собственным автопарком.

Генеральный директор WOG Михаил Романив отметил, что отсрочка оплаты даст бизнес-клиентам больше гибкости в планировании расходов и поможет не останавливать работу из-за временной нехватки средств.

"Предприниматель заправляется тогда, когда этого требует работа, и рассчитывается тогда, когда это удобно для его денежного потока", – добавил CEO Activitis Павел Матияш.

Напомним, для eDilo это уже третья крупная интеграция за последние месяцы. В июне сервис запустил оплату в рассрочку для бизнес-клиентов сети "Эпицентр". Ранее Activitis также интегрировала eDilo для партнеров Glovo в Украине.

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