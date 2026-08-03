Ни муки, ни сметаны: простой способ сделать жидкий суп густым и кремовым

Если суп получился слишком жидким, не обязательно хвататься за муку, сметану или делать зажарку. Автор материала kuchnia.mojegotowanie поделилась проверенным способом своей бабушки Ядвиги, который заменяет привычные загустители одним простым и дешевым ингредиентом.
По её словам, весь секрет – в манке. Достаточно буквально двух столовых ложек без горки, чтобы суп в кастрюле объёмом около 1,5 литра стал приятно густым и кремовым, при этом не потеряв собственного вкуса.
Главное правило – не сыпать крупу всю сразу. Суп нужно довести до легкого кипения, убавить огонь и всыпать манную крупу тонкой струйкой, постоянно помешивая. Если высыпать весь объем за раз, крупа слипнется в ком, и вместо густого супа получится "клёцка" – растворить её потом будет трудно.
После добавления манки суп варят ещё несколько минут, время от времени помешивая – крупа постепенно разбухает и загущает жидкость. Если суп лишь немного жидковат, лучше начать с меньшего количества манки: добавить ещё всегда можно, а вот исправить слишком густой "клейстер" – нет.
Секрет действия манки – в крахмале, который под воздействием горячей воды и температуры набухает и клейстеризуется, делая жидкость более густой и "бархатистой". Это не тот же эффект, что дает сметана – молочного вкуса и жирности манная крупа не придает, – но по консистенции и сытности результат получается очень похожим.
"Смело добавляй манную крупу в овощной суп, суп из цветной капусты, томатный, гуляшный, крупник или овощные крем-супы", – советовала внучке бабушка Ядвига.
Этот способ удобен ещё и тем, что не требует отдельного приготовления заправки или разведения муки в холодной воде, а нейтральный вкус манны не перебивает аромат овощей, мяса или специй – даже в деликатных супах.
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