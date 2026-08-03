Ни муки, ни сметаны: простой способ сделать жидкий суп густым и кремовым

Достаточно всего двух ложек.

Если суп получился слишком жидким, не обязательно хвататься за муку, сметану или делать зажарку. Автор материала kuchnia.mojegotowanie поделилась проверенным способом своей бабушки Ядвиги, который заменяет привычные загустители одним простым и дешевым ингредиентом.

По её словам, весь секрет – в манке. Достаточно буквально двух столовых ложек без горки, чтобы суп в кастрюле объёмом около 1,5 литра стал приятно густым и кремовым, при этом не потеряв собственного вкуса.

Главное правило – не сыпать крупу всю сразу. Суп нужно довести до легкого кипения, убавить огонь и всыпать манную крупу тонкой струйкой, постоянно помешивая. Если высыпать весь объем за раз, крупа слипнется в ком, и вместо густого супа получится "клёцка" – растворить её потом будет трудно.

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После добавления манки суп варят ещё несколько минут, время от времени помешивая – крупа постепенно разбухает и загущает жидкость. Если суп лишь немного жидковат, лучше начать с меньшего количества манки: добавить ещё всегда можно, а вот исправить слишком густой "клейстер" – нет.

Секрет действия манки – в крахмале, который под воздействием горячей воды и температуры набухает и клейстеризуется, делая жидкость более густой и "бархатистой". Это не тот же эффект, что дает сметана – молочного вкуса и жирности манная крупа не придает, – но по консистенции и сытности результат получается очень похожим.

"Смело добавляй манную крупу в овощной суп, суп из цветной капусты, томатный, гуляшный, крупник или овощные крем-супы", – советовала внучке бабушка Ядвига.

Этот способ удобен ещё и тем, что не требует отдельного приготовления заправки или разведения муки в холодной воде, а нейтральный вкус манны не перебивает аромат овощей, мяса или специй – даже в деликатных супах.

Ранее мы писали о том, как приготовить идеальную яичницу – оказалось, что профессиональные повара советуют три разных способа, и каждый дает свой результат.

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