Украина предложила РФ перемирие на фронте, в воздухе, энергетике: в ОП раскрыли детали

Зеленский готов к личной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

Украина предложила России различные варианты перемирия, однако Москва к ним не готова. Об этом в эфире DW заявил Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины.

"Мы предлагаем любые форматы: и перемирие, и в воздушном пространстве, и энергетическое перемирие. Там можно найти целый ряд форматов. Кроме того, предлагается замораживание войны по линии фронта для того, чтобы дальше уже вести сложные переговоры", – сказал Подоляк.

Он также подчеркнул, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с Путиным. "Президент Украины неоднократно говорил, что готов и к личной встрече для обсуждения сложных вопросов и т. д. США все это поддерживают в полном объеме", – отметил советник.

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В то же время, по словам Подоляка, кремлевский диктатор не готов к переговорам о войне в Украине.

"Он зациклен на одной идее, и вокруг этой идеи в его воображении уже вырос целый мир. Вывести его оттуда практически невозможно без медикаментозной терапии. К сожалению. Мы будем выдвигать любые предложения. США будут выдвигать любые предложения. Но пока внутри России не будет нарастать кризис, связанный с ударами по Wildberries, НПЗ, с дефицитом топлива, продуктов, бизнес-потерями, существенными на уровне мелкого, среднего и крупного бизнеса, – ничего не будет. Пока давление внутри России не станет таким, что вызывает страх, вы не получите ни одного ответа", – подчеркнул Подоляк.

Переговоры о прекращении войны: важные новости

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что цель Украины сейчас – заставить РФ пойти на реальные переговоры до начала зимы. В то же время Зеленский заявил, что в настоящее время Путин настроен и дальше затягивать войну.

Отметим, что в июне президент Владимир Зеленский объявил об утверждении 40-дневной операции, которая должна была заставить Путина завершить войну в Украине. Этот срок должен истечь в начале августа.

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