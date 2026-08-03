Как избавиться от мух в доме: эксперт посоветовал простое средство

Эта смесь привлекает мух своим запахом.

Летом проблемы в доме и вокруг него создают не только комары, но и комнатные мухи. Эти насекомые не представляют особой опасности, но могут вызывать немало проблем с гигиеной, загрязняя продукты питания и окружающую среду. Они быстро размножаются и могут перемещаться на расстояние до 1,5–2 километров, что делает их искоренение практически невозможным.

Однако эксперт с YouTube-канала Zen Garden Oasis раскрыл эффективное средство, которое поможет избавиться от надоедливых насекомых. Рецепт довольно прост, ингредиенты для смеси легко достать, пишет agroforum.hu.

Способ приготовления

Основой смеси является теплая вода, в ней нужно растворить 2 столовые ложки яичного порошка, но можно использовать и сырые яйца. Добавьте такое же количество сахара, затем 1 чайную ложку дрожжей. Добавьте немного яблочного уксуса, это придаст смеси сильный запах.

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В конце добавьте в смесь чайную ложку жидкого мыла, это нарушит поверхностное натяжение, и мухи не смогут удержаться на поверхности жидкости. По желанию, можно также добавить в смесь рыбную эмульсию, что сделает запах еще более стойким.

После этого остается только поместить смесь в сад и ждать эффекта.

Запах этой смеси довольно неприятен для человека, но именно это и служит приманкой для мух. Ее можно разлить по контейнерам и поместить на безопасном расстоянии от дома или часто используемых мест в саду (например, мангала, террасы. Кроме того, эффект можно усилить, разместив в других местах контейнеры меньшего размера.

Ранее ученые установили, что листья кошачьей мяты в кармане могут отпугнуть комаров эффективнее аптечных средств.

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