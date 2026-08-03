Стив Джобс звонил ему каждый вечер: экс-руководитель Apple раскрыл малоизвестный факт

Рон Джонсон, создавший сеть Apple Store, заявил, что многие люди ошибаются в отношении стиля руководства Стива Джобса.

Многие считают, что соучредитель Apple Стив Джобс был одержим контролем и вмешивался в каждую мелочь. Однако бывший руководитель Apple Рон Джонсон, отвечавший за создание сети Apple Store, утверждает, что на самом деле Джобс был одним из лучших руководителей именно благодаря умению делегировать полномочия.

Об этом Джонсон рассказал в интервью Business Insider, посвященном его новой книге "Buy Different: How Retail Reinvented Apple's Genius", которая должна выйти в сентябре.

По словам бывшего топ-менеджера, многие ошибочно считают, что Джобс был слишком придирчив к деталям.

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"Он заботился о деталях. Но я никогда не работал с кем-то, кто бы лучше делегировал полномочия", – отметил Джонсон.

Он пояснил, что основатель Apple определял четкое видение и высокие стандарты, а после этого доверял команде самостоятельно принимать решения.

Как Джонсон попал в Apple

До перехода в Apple Рон Джонсон работал в розничной торговле и помог сети Target наладить сотрудничество с известными дизайнерами. Именно этот опыт, по его словам, привлек внимание Стива Джобса, когда Apple решила создать собственную сеть магазинов.

После прихода в компанию в 2000 году Джонсон возглавил разработку концепции Apple Store. За примерно 12 лет работы он руководил открытием 350 магазинов и развитием еще почти 50, что составляет значительную часть современной сети Apple.

Джобс звонил ему почти каждый вечер

Вскоре после прихода Джонсона в Apple между ним и Джобсом сложились необычные рабочие отношения.

По словам бывшего руководителя, в течение примерно года основатель Apple звонил ему почти каждый вечер. Во время этих разговоров они обсуждали не только работу, но и семью, веру, увлечения и личные ценности.

"Он хотел по-настоящему узнать меня", – рассказал Джонсон.

Примерно через год таких разговоров Джобс сказал, что полностью ему доверяет. С тех пор, если возникали сомнения по поводу того или иного решения, Джонсон мог обратиться к нему за советом. В остальных случаях основатель Apple просто призывал его выполнять свою работу как можно лучше.

В чем Джонсон видит секрет лидерства

Бывший топ-менеджер Apple подчеркивает, что Джобс никогда не делегировал полномочия бездумно. Сначала он убеждался, что сотрудники понимают главную цель компании и принципы, которыми нужно руководствоваться при принятии решений.

По мнению Джонсона, именно это отличает настоящих лидеров от обычных руководителей. Они не только нанимают талантливых людей, но и объединяют команду вокруг общего видения и амбициозной цели.

"Это искусство лидерства", – подытожил он.

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