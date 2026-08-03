Армия РФ получает товары с Wildberries: СМИ раскрыли схему

Через Wildberries заказывают множество товаров для фронта, хотя эти поставки идут не в промышленных масштабах.

Российская армия действительно получает товары с маркетплейса Wildberries, но не напрямую, а через волонтерские организации. Чаще всего там заказывали медицинские товары и инструменты различного назначения.

Как проанализировало издание "Медуза", волонтеры публикуют ссылки на конкретные товары с Wildberries, которые нужны военным, и собирают на них деньги – либо предлагают подписчикам самим оформить заказ и отправить его на указанный пункт выдачи.

Но Wildberries этому совсем не препятствует. Более того, как подчеркнули журналисты, только после начала массированных ударов по складам с сайта маркетплейса исчез раздел "Все для СВО", где можно было заказать аптечки, рации, бронежилеты и даже комплектующие для беспилотников. Тем не менее, сами эти товары по-прежнему есть на сайте и их можно купить.

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Судя по доступным данным, которые исследовала "Медуза", через Wildberries заказывают множество товаров для фронта, хотя эти поставки идут не в промышленных масштабах. Журналисты изучили открытые публикации в провоенных телеграм-каналах и других сообществах в соцсетях с так называемыми срочносборами, то есть с призывами адресно помочь российским военным. В ходе анализа было учтено только те посты, где прямо говорилось о заказе или передаче товаров российским военнослужащим, и при этом в них стояли гиперссылки на конкретные товары с Wildberries.

Всего было исследовано публикации в 77 источниках. Самая ранняя публикация со ссылками на Wildberries датирована июлем 2022 года, самая поздняя – июлем 2026-го. При этом волонтеры все активнее использовали маркетплейс. Всего ссылки на Wildberries встретились 3709 раз в 1008 постах.

"Впрочем это не полная оценка всех "военных заказов", прошедших через WB, с февраля 2022 года. В ее основе – только публичные посты, в которых открыто указаны прямые ссылки на конкретные товары с маркетплейса (кроме того, не всегда ясно, сколько именно единиц товара просят оплатить волонтеры – иногда это формулируется как "сколько сможете"). Такие публикации составляют малую долю от общего массива постов со "срочносборами". В большинстве случаев их организаторы просто не указывают, где они собираются закупать товар", - говорится в материале.

Кроме того, журналисты проанализировали, что на Wildberries чаще всего покупают для российских военных медицинские товары. Следом за медицинской помощью по популярности в заказах идет категория "инструменты и обустройство". Это все, что так или иначе используется в зоне боевых действий в подсобных и строительных работах. Также распространены сборы на инструменты (от бензопил и насосов до паяльников), транспорт (шины, моторное масло, запчасти), одежду и обувь (от камуфляжных костюмов и берцев до нижнего белья), генераторы, аккумуляторы и даже продукты питания (пюре быстрого приготовления, тушенка и кофе).

Издание отмечает, что вооружение на маркетплейсе не продается. Однако среди прочего обнаружено разнообразные комплектующие для беспилотников (включая системы сброса груза на цель), бронежилеты, наушники для стрельбы, каски, прицелы, приборы ночного видения, магазины для автоматов, рации и системы спутниковой связи, включая Starlink и "Ямал-601"

"Все это заказывали на Wildberries – и формально все или почти все это можно считать товарами двойного назначения (то есть тем, что применяется и в гражданских нуждах). Но продавцы чаще всего никак не скрывали истинное назначение товаров", - пишут журналисты.

Удары Украины по Wildberries – последние новости

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины с помощью украинских беспилотников FP-1 нанесли удар по логистическому хабу Wildberries во Владимирской области России. Этот логистический комплекс является одним из крупнейших объектов Wildberries в Центральной России.

После полного ввода в эксплуатацию его площадь должна составить около 175 тысяч квадратных метров, а вместимость – более 120 миллионов единиц товаров.

Системное поражение крупных логистических центров создает дополнительное экономическое давление на Россию, нарушает цепочки поставок, увеличивает расходы на восстановление инфраструктуры и негативно влияет на работу одного из крупнейших игроков российского рынка электронной коммерции.

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