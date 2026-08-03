Украинские города не могут самостоятельно справиться с самокатчиками: эксперт объяснил, почему

После принятия соответствующего законодательства органы местного самоуправления смогут вводить некоторые свои ограничения.

Украинские города не могут самостоятельно справиться с самокатчиками, ведь для этого сначала необходимо решение парламента. Об этом в эфире "Киев 24" заявил эксперт по адвокации кампании "За безопасные дороги" Николай Ильчук.

Он отметил, что городские советы пока не могут самостоятельно устанавливать правила для электросамокатов, ведь для этого Верховная Рада Украины должна принять соответствующий законопроект.

"Необходимы законодательные изменения. Есть соответствующий зарегистрированный законопроект № 3023, который народные депутаты уже почти год обещают рассмотреть во втором чтении", – сказал Ильчук.

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По его словам, после принятия такого закона органы местного самоуправления смогут вводить некоторые свои ограничения в отношении мест использования, парковки и так далее.

"Но вопросы, например, касающиеся возраста, скорости, того, где они должны ездить – по дороге, тротуару или велодорожкам, – это уже не совсем вопросы органов местного самоуправления. Эти вопросы все же в первую очередь относятся к компетенции Верховной Рады, законодательства, а уже затем – Министерства внутренних дел – правила дорожного движения", – сказал эксперт.

Самокаты и "борьба" с ними

Как сообщал УНИАН, законопроект №3023 – об усовершенствовании регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности отдельных категорий участников дорожного движения (пользователей персонального легкого электротранспорта, велосипедистов и пешеходов) – Верховная Рада в первом чтении приняла еще в 2020 году.

В частности, этим законопроектом пользователей персонального легкого электротранспорта предлагается отнести к участникам дорожного движения.

В то же время позже в ВР регистрировались и другие подобные законопроекты. В частности, в июле 2026 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о регулировании движения легкого персонального электрического транспорта и обеспечении безопасности пешеходов (№ 15443).

Этим законопроектом также предлагается признать пользователей электрических самокатов участниками дорожного движения и установить для них соответствующие правила. Они касаются, в частности, того, где именно можно передвигаться на самокате, с какой скоростью и с какого возраста.

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