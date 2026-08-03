Диетологи назвали летнюю ягоду №1: она улучшает сон и укрепляет суставы

Она улучшает сон почти на полтора часа, помогает мышцам и суставам.

Хроническое воспаление связано с повышенным риском многих заболеваний, в том числе диабета 2 типа и болезней системы кровообращения. Поэтому все больше внимания диетологи уделяют продуктам, которые могут помочь его ограничить. В частности, речь идет про вишню.

Этот летний фрукт содержит много полифенолов, особенно антоцианов – натуральных пигментов с сильными антиоксидантными свойствами, пишет Rynek Zdrowia. Именно они помогают защищать клетки от повреждений, вызываемых окислительным стрессом, который способствует сохранению воспаления.

На противовоспалительных свойствах вишни список ее достоинств не заканчивается. Всё больше исследований предполагают, что регулярное употребление этих ягод или сока терпкой вишни может благоприятно влиять на восстановление организма после интенсивной нагрузки, здоровье суставов и даже качество сна.

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Как описывает диетолог Мартына Клода, лучше всего изучен сорт Монморанси. Сок терпкой вишни содержит большое количество полифенолов, флавоноидов и натурального мелатонина.

В исследованиях с участием спортсменов регулярное питьё вишнёвого сока было связано с меньшей болезненностью мышц, более быстрым восстановлением силы и более низкой концентрацией маркеров воспаления, в том числе C-реактивного белка (CRP). В одном из исследований общий антиоксидантный потенциал организма был даже примерно на 10% выше, чем в группе плацебо.

Учёные наблюдали также благоприятное влияние на людей с остеоартрозом и подагрой. Результаты предполагают, что сок терпкой вишни может помогать снижать уровень мочевой кислоты и облегчать болевые ощущения, хотя авторы подчёркивают, что нужны дальнейшие исследования, чтобы однозначно подтвердить эффективность такого подхода.

Интересные результаты касаются также сна. Терпкая вишня – натуральный источник мелатонина, гормона, регулирующего суточный ритм. В одном из исследований, проведённом среди людей старше 50 лет с бессонницей, регулярное питьё сока вишни Монморанси удлинило время сна в среднем на 84 минуты и улучшило его качество.

Однако учёные отмечают, что это были небольшие исследования, и нужны новые, чтобы подтвердить этот эффект в более крупных группах пациентов.

Лучше всего есть свежую вишню

Больше всего ценных соединений дают свежие вишни, однако вне сезона хорошим выбором являются также замороженные ягоды или 100-процентный сок без добавления сахара. Эксперты одновременно напоминают, что даже самый изученный продукт не заменит здорового питания и активного образа жизни.

Стоит также соблюдать осторожность при регулярном питье сока терпкой вишни, если вы принимаете антикоагулянты, лекарства от гипертонии или диабета. В таких случаях лучше всего проконсультироваться с врачом.

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